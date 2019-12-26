محافظ مطروح يناقش معوقات خطط إنشاء الطرق

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمد البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات وغاز وغيرها قبل بدء أعمال الرصف القادمة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، خطط إنشاء الطرق بالمحافظة وفقًا للخطة الاستثمارية الحالية والقادمة مع الوقوف على نسب التنفيذ والمعوقات لطرح الحلول المناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحضور العميد ماجد البرى رئيس الشعبة الهندسة بالمنطقة الغربية العسكرية، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة لمناقشة خطط الطرق بالمحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الحالية والقادمة.

واستعرضت الجهات المعنية بإقامة الطرق كجهاز تعمير الساحل الشمالى ومديرية الطرق والهيئة العامة للطرق خطط أعمالها بجميع أنحاء مدن المحافظة، وكذلك الخطط المطروحة بالتكلفة وأطوال الطرق بكل مدينة، ونتسب التنفيذ والشركات المنفذة.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمد البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات وغاز وغيرها قبل بدء أعمال الرصف القادمة.

وذلك مع وضع مجالس المدن لأولويات الطرق والرصف بما يخدم أكبر قطاع ويحقق الصالح العام، مع المتابعة الدورية، مع تعريف بالطرق الرئيسية والتنموية الطولية والعرضية ووضعها على خريطة واحدة.

أن يتم ذلك ببيانات واضحة لتسهيل التخطيط القادم وعدم الازدواجية أو اهدار للمال العام مع المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال والوقوف على أى معوقات لسرعة حلها، مع عقد اجتماع الأسبوع القادم لعرض تفصيلى لخطة كل جهة.

كما وجه بمراعاة عمل مداخل ومخارج للطرق الرابطة إلى الطريق الدولى فى عدد من التقاطعات، وكذلك حصر بالمواقع التى تحدث بها حوادث مستمرة ودراسة أسبابها وعلاجها.