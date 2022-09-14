محافظ مطروح يناقش مطالب واحتياجات أهالي السلوم وسيوة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لاستكمال مناقشة توفير مطالب واحتياجات أهالي السلوم وسيوة، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة ومحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة والعميد عبدالغنى السماحي رئيس مركز ومدينة السلوم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تم مناقشة مطالب واحتياجات أهالى السلوم ووضع الحلول لعدد من المشكلات ووجه اللواء خالد شعيب لمديرية التربية والتعليم بفصل البنين عن البنات بمدرسة السلوم الاعدادية الثانوية المشتركة مع بدء العام الدراسى القادم ، ومتابعة الانتهاء من ترميم المدرسة الثانوية التجارية بالسلوم قبل 15 سبتمبر.. كما وجه بإعادة تحديد مكان لإنشاء مدرسة بمنطقة الحران ، وكذلك وضع مقترح لإنشاء فصول نظام الفصل الواحد بقرية بقبق وأبو زريبة بمركز ومدينة السلوم وفي مجال الكهرباء.

ووجه محافظ مطروح بالانتهاء من معاينة شاملة على أرض الواقع لما تحتاجه المدينة من أعمدة الكهرباء بمدينة وقرى السلوم ، حيث مقرر دعم المدينة بعدد 100 عمود من الخطة الحالية 2022 /2023 ، مشيرا الى أنه مدرج بالخطة دعم مدينة السلوم بعدد 2 لودر وسيارة 3/4 قلاب كما وجه محافظ مطروح بتكثيف القوافل البيطرية المتنقلة بمدينة وقرى السلوم مع توفير العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية وعمل مقايسة لرفع كفاءة الوحدة البيطرية بالمدينة

كما وجه لمنسق حياة كريمة بتخصيص لجنة لمعاينة عدد من المنازل بقرية بقبق وابو زريبة لترميمها ورفع كفاءتها.

كما وجه محافظ مطروح لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وادارة تنمية القرية بعمل نداوت للتوعية وارشاد الشباب وتشجيعهم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وكيفية توفير مشروعات مدرة للدخل ودعم الأسر والمرأة الأولى بالرعاية سواء من ابراج حمام وتربية الاغنام وغيرها ، كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة موقع محطة معالجة مشروع الصرف الصحى الحالى بالسلوم ومدى تناسبه او اختيار موقع بديل.

كما ناقش محافظ مطروح عددا من مطالب واحتياجات مدينة وقرى سيوة ومنها استكمال منظومة الأعمال بمشروع الرى الحديث بمشروع ال 70 فدان بأرض الشباب بمنطقة عين زهرة بقرية أبو شروف بسيوة ،حيث تم الموافقة على استكمال الطريق الترابى بطول 1000 متر داخل الأرض 30 فدانا الأولى بمركز سيوة وتعديل بعض خطوط الشبكة لسماح وصول المياه لاطراف الارض بالمواقع، بالاضافة الى استكمال توسعة شبكة الرى لبعض الافدنة، والموافقة على عمل مزرعة نموذجية بسيطة كنموذج ارشادى بمعرفة مركز بحوث الصحراء باستغلال احد القطع الغير مستغلة حاليا مع تسليمها لاحد المواطنين القائمين على عملية الفتح والغلق لتشغيل رى الزراعات بالمنطقة لينتفع بها.

وتم تشكيل فريق عمل من مجلس مدينة سيوة ومديرية الزراعة والصرف والرى بمعاينة أرض الشباب لتحديد وحصر احتياجاتها.