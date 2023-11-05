محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الحمام

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا تمهيديا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامة زعيتر مدير المركز الإقليمى (إقليم الإسكندرية ) و د أحمد منير ممثل المكتب الاستشارى القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، و اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني وجميع مديرى المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية .

تم بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا .

وأكد محافظ مطروح أن هناك تعاون مثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة وأن مدينة الحمام تعد ثاني أكبر مدن المحافظة ، مؤكدا أهمية وضرورة مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور وإعداد المخطط .

وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة السكرتير العام من مجلس مدينه الحمام وممثلى المديريات الخدمية وجميع شركاء التنمية ، بما يحقق المستهدف من تحديث المخطط الاستراتيجى وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.

وطالب المحافظ في نهاية الاجتماع بضرورة الإسراع في الحصول على المخرج النهائي للمشروع ، طبقا للبرنامج الزمنى المحدد.