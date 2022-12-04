محافظ مطروح يناقش مراجعة خريطة البنية التحتية للمحافظة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الأحد مراجعة خريطة البنية التحتية لمحافظة مطروح مع الدكتور أحمد سعد رئيس الادارة المركزية لهياكل البنية الأساسيه بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والمهندسة امل عرفة مدير التخطيط العمرانى ورؤساء ومديري القطاعات والادارات المعنية بالمحافظة.

وتم استعراض الخريطة المعرفية الأولية لبيانات المحافظة الأساسية التى وضعتها هيئة التخطيط العمرانى من بنية تحتية ومرافق وخدمات وغيرها، بينما اكد المدير التنفيذى لمشروعات البنية الأساسية بهيئة التخطيط العمرانى الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمحافظة في وضع البيانات وتعديلها.

بينما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مركز المعلومات ووحدة الGis والتخطيط العمرانى بالمحافظة لمراجعة كافة البيانات الواردة من هيئة التخطيط مع جميع الجهات المعنية لتحديث البيانات أولا بأول بما ييسر مد البنية التحتية وعدم التعارض مستقبلا بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة ولتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين مع أهميتها.

وذلك بما يواكب جهود الدولة فى تطور تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وحصر جميع الخدمات و المناطق ،مشددا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات للاسراع في الانتهاء من خريطة البنية التحتية لجميع الشبك.