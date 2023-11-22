محافظ مطروح يناقش سرعة توصيل الغاز الطبيعي لعدة مناطق ويتفقد المركز التكنولوجي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء تيسير إجراءات وسرعة توصيل شبكة الغاز الطبيعي بعدد من المناطق بالمحافظة ، وذلك خلال لقائه مسئولي الشركة الحديثة للغاز الطبيعى “مودرن جاس” والمهندس أحمد سلطان مدير فرع الشركة بمطروح ، والمهندس فادي رزق مسئول العلاقات الحكومية بالشركة ، بحضور المهندس حسين السنيني القائم بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكد مسىؤلو الشركة أنه جار سرعة الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمنطقة حي الشروق بالكيلو ٧ ،مع امتدادها إلى ٦كم حتى الآن وجار التعاقدات مع المواطنين من خلال مندوبى الشركة بالموقع من الساعة ٩ص إلى ٣ عصرا مع التيسير على المواطنين الذين تم توصيل الغاز وتشغيله بعدد من المنازل مع تيسير الإجراءات الإدارية والمالية بقسط شهرى لمدة ٧ سنوات،

كما يتم متابعة أعمال إعادة الشيىء لأصله يوميا مع إلزام مقاول التنفيذ برفع كافة المخلفات حفاظا على الشكل الحضارى ،وجارى حاليا الإسراع في تنفيذ شبكة الغاز بمجمع المخابز مع تعديل المسار لتقليل التكسير داخل المجمعوأشار مسؤلو الشركة الحديثة للغاز أنه بالتنسيق مع وزارة التموين في توفير الطاقة وتحقيق الاستقرار في إنتاج الخبز مع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز تم توصيل ٢١ مخبزا حتى الآن لمدينة مرسى مطروح مع الترحيب باستقبال طلبات أصحاب المخابز الراغبين في توصيل الشبكة إليهم

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود الشركة مع تقديم الدعم وتيسير الإجراءات والمصاعب لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين ، موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للإسراع في إنهاء اعمال مد الوصلات الفرعية بالعمارات الجديدة بالكيلو 4 وتكرار الاعلان على المواطنين للسرعة التقدم لتركيب تلك الوصلات لمد شبكة الغاز إلي منازلهم ، والتنسيق مع شركة الغاز في الإسراع في إنهاء اعمال تركيب الوصلات المنزلية لمناطق الكيلو 4 وتحديد أولويات المناطق خاصة الاكثر كثافة سكانية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين

كما وجه محافظ مطروح للسكرتير المساعد بالتنسيق مع مركز مرسي مطروح في اختيار موقع مناسب لأعمال الشركة

وأكد محافظ مطروح أنه يتم حاليا الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بمدينة الضبعة ،موجها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لدراسة توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمدينتى الضبعة والحمام.

كان محافظ مطروح قد تفقد اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للمتابعة والاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم والاستماع لشكواهم مع التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة للتيسير علىهم .

كما استمع لطلبات عدد من المواطنين في عدة مجالات مع التوجيه للمديريات والإدارات المعنية بسرعة التعامل معها مع متابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها.

وأكد أنه تم إدراج رصف شارع عيسي بالكيلو ٢ بمرسي مطروح خلال الخطة الحالية ردا على طلب أحد المواطنين ،وكذلك التوجيه لمديرية التربية والتعليم والمديرية المالية لدراسة وبحث طلب مواطن بشان صرف مستحقات مالية.

كما استمرار رفع كفاءة المناطق المتضررة من السيول الشهر الماضى ووضع طبقة سن وغيرها من الطلبات التي وجه المحافظ بمتابعة تسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.