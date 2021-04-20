محافظ مطروح يناقش سبل الاستغلال الأمثل لمياه بئر الأمهات بسيوة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء سبل الاستغلال الأمثل لمياه بئر الأمهات بسيوة والحفاظ عليها دون إهدارها وتوفير مياه الشرب مع خدمة عدد أكبر من أهالي الواحة.

جاء ذلك بحضور اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية والدكتور شريف الشناوى مديرى الكب الوقائى بمديرية الصحة والمهندس جمال دعبس مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمطروح.

وتتميز مياه بئر الأمهات -الجاهزة للتشغيل حاليا ويصل عمقها إلى ٩٠٠م – بالنقاء مع جودة عالية من حيث نسب الحديد والأملاح المناسبة مع وجود فلاتر للتنقية، وطول فترة استغلالها مستقبلا.

وتم بحث ربط مياه البئر بمحطة المعالجة بسيوة ثم على شبكة المياه مع التنسيق بين الجهات المعنية، للإسراع في الإجراءات اللازمة، كذلك تشغيل وحدتى معالجة المياه بقرية المراقي، ودراسة مقترح عمل محطة معالجة بطاقة أكبر مستقبلا.