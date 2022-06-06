محافظ مطروح يناقش تنفيذ قانون انتظار المركبات بالشوارع

عقد خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ القانون 150 سنة 2022 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات ولائحته التنفيذية، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد و العميد محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وجميع مديري المديريات والادارات والجهات المعنية بالمحافظة .

ويأتى ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات و تيسير الحركة المرورية وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات.

وتمت مناقشة أعمال اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ مطروح والخاصة بإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات واصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل وكذلك اعمال اللجان الفرعية لتحديد الأماكن الخاصة بالانتظار واعداد السيارات والاسعار مع عمل خريطة بأماكن إنتظار السيارات على ارض الواقع خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتحديد اعداد السيارات واسعار الانتظار لكل منطقة .

حيث تم تحديد عدد 18 شارعا بمدينة مرسى مطروح ليسع إنتظار عدد 2331 سيارة ،وكتجربة لتنفيذها فيما بعد بباقي المدن وفور الإنتهاء تعقد لجنة لتلقى الطلبات الخاصة بمزاولة النشاط ومراجعة الشروط الخاصة بالانتظار وعرض هذه الطلبات على اللجنه العليا للتصديق، مع لجنة متابعة للرخص المصدق عليها والوقوف على مدى وجود مخالفات او تجاوزات بها وعرض تقريرها على اللجنه العليا لإتخاذ قرار بشأنها.

ووجه محافظ مطروح الشركة المنفذة بضرورة عمل اللوحات واللافتات الارشادية ،بالاضافة الى البروشورات والاستيكارات مع أهمية التوعية وتخطيط المواقع المحددة بالشوارع وحسن التعامل.