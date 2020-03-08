محافظ مطروح يناقش الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام 2019-2020

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام 2019-2020، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمعوقات، ومناقشة المقترحات والحلول المناسبة لها، للإسراع في نسب التنفيذ بحضور مديرى الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة ومجلس مدينة مطرو ح وممثلى الشعبة الهندسية.

وأكد محافظ مطروح فى بداية الاجتماع ضرورة تضافر الجهود وتحديد دور المنوط لكل جهة، والتنسيق بين جميع الجهات والمديريات المعنية للانتهاء من كل المشروعات بشوارع المحافظة، مع استكمال توصيل المرافق والبنية التحتية للإسراع فى إعادة الشيء لأصله للبدء فى رصف الشوارع التى انتهى توصيل المرافق بها تيسيرًا على المواطنين وقبل بداية الصيف القادم.

وقام محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة باستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام 2019-2020 فى عدد من القطاعات بالمحافظة.

المحافظ يوجه بضرورة إعداد بيان بالمشروعات الجارى تنفيذها بالفعل

ووجه محافظ مطروح بضرورة إعداد بيان بكل المشروعات الجارى تنفيذها بالفعل والاعمال المتبقية وتحديد اولويات التنفيذ.

مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة وبالجودة والمواصفات المطلوبة.

موجها بتكليف الشركة المنفذة لطريق القصر- عجيبة بتلافى كافة السلبيات والهبوط الأرضي بالطريق وإصلاحه بشكل يليق به كواجهة سياحية بالمحافظة ويؤدى إلى عدد من الشواطئ الهامة والشهيرة بمطروح.

كما أكد محافظ مطروح على دعم مجلس المدينة بمبلغ 5.5 مليون جنيه لرفع كفاءة الشواطئ من دورات المياه ودهان الأرصفة والصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ، لإظهار المحافظة فى أبهى صورها امام ضيوفها وزوارها خلال موسم الصيف.

كما تابع محافظ مطروح خلال الاجتماع موقف أعمال تطوير عمارات الكيلو 4، موجها بتذليل كل المعوقات التى تعترض سير العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز الأعمال بالتوقيتات الزمنية المحددة.

موجها الشكر للشعبة الهندسية بالمحافظة على جهودها المستمرة والتعاون مع المحافظة فى إعادة الشيء لأصله بشوارع المحافظة والتيسير على المواطنين.