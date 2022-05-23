محافظ مطروح يناقش الموقف التنفيذي لعدة مشروعات تنموية متعثرة ووضع المقترحات لاستكمالها

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع اللواء هشام السودانى مساعد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية المتعثرة بالمحافظة ووضع المقترحات لاستكمالها بما يعود على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وجميع القطاعات التنفيذية المعنية.

وأشاد السودانى بمستوى الخدمات المقدمة والجهود المبذولة في المشروعات التى تتم على أرض مطروح وتم تفقدها ، مع استكمال برنامج المرور على عدد من المشروعات والتعاون مع المحافظة في تذليل العقبات والإسراع في إنهائها.

تم مناقشة أعمال التوسعة لمحطة المعالجة الثلاثية والثنائية بمرسى مطروح ووضع مقترحات الحلول لتصريف مياهها والقابلة للزيادة مع عدم قدرة الغابه الشجرية على استيعاب الكميات، وكذلك مشروع الصحى المتكامل بسيوة بنسبة تنفيذ ٨٥% ، وأهمية تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ الغابة الشجرية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاستقبال تصرفات المياه الواردة ، أو مدى إمكانية واستغلال كميات المياه المعالجة فى الزراعة مستقبلاً.

كذلك أكد اللقاء بين محافظ مطروح و مساعد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعهعلى أهمية التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع الحل الفنى المناسب لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفيه بمنطقة حفر الباطن بالحمام لتسليم عدد ٣٣ عمارة للمتسحقين ، وكذلك مخاطبة وزارة الاسكان لتدبير مبلغ 2,7 مليون جنيه للقرية البدوية ( تعمير ١ ) بأبو ميلاد ببرانى التى يقيمها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لتوصيل مرفق الكهربا، كذلك الحاجة لمبلغ 2 مليون جنيه لمد مرافق الكهرباء والمياه لعدد 4 اسواق حضارية بمطروح .

كما أكد اللقاء على أهمية التنسيق بين الوزارات المركزية ومحافظة مطروح في اقامة المشروعات وفقا لطبيعة المحافظة مع استكمال التمويل اللازم لإنهاء تلك المشروعات .

كما ناقش اللقاء أهمية التنسيق مع وزارة النقل بشأن أعمال نقل الخطوط المتعارضة مع مسار القطار الكهربى السريع ،خاصة مع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى سواء محطات الرفع وخطوط الإنحدار والخطوط الناقلة على الطريق الدولى الساحلى الاسكندرية مطروح ومنها بمنطقة الحمام لمسافة ٢٠ كم والعلمين بطول ١٢،٥ كم والضبعة بطول ١٧،٥ كم والتى تحتاج الى تكلفة عاليه بنحو مليار ونصف مليار جنيه .

كذلك التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان موافقة وزارة المالية على رفع حافز جذب العمالة لمدن غرب مطروح وسيوة من 150% إلى 200%،والموافقة على تشغيل عمالة النظافة بالشواطئ خلال موسم الصيف لاستيعاب زيادة رواد المحافظة وذلك بعدد ٥٠ عامل يومية مع توفير الاعتماد من خلال التمويل الذاتى بالمحافظة كما تم الاطمئنان والتأكيد على تمام حل مشكلة قيد الارتفاع بمدرسة براني ودخولها الخدمة.