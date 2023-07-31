محافظ مطروح يناقش الخطة السنوية للمجلس القومي للسكان

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية التوعية والتثقيف وندوات للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، وأهمية تحليل الموقف السكانى للمحافظة، وما تدل عليه من مؤشرات مع ضرورة تضافر جهود كافه أجهزة المحافظة المعنية في ذلك الشأن.

وأوضحت إيمان لملوم، رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، تحليل الموقف السكانى للمحافظة للعام ٢٠٢٣ من حيث المؤشرات الصحية التى أشارت إلى ارتفاع معدل المواليد بالمحافظة إلى ٤٠،٤ بالمقارنة بمعدل المواليد على مستوى الجمهورية ٢١،٤، بينما انخفض معدل الوفيات ٦،٢ بالمقارنة بالمعدل على مستوى الجمهورية ٧،٣ .

وأضافت أنه بالمقارنة بين معدل الزيادة الطبيعية على مستوى الجمهورية لعام٢٠٢٢ بلغت ١٤،١ بينما سجلت بمطروح٣٤،٢ وأشارت خلال العرض الى تأثير تلك الزيادة على نصيب السكان من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بينما انخفضت نسبة الامية بنحو١٠ % خلال خمس سنوات من ٣٥،١ عام ٢٠١٨ الى ٢٥ عام ٢٠٢٣ .

كما تم استعراض الخطة التنفيذية والمستهدفة للعام القادم ٢٠٢٤،بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من تنفيذ ندوات ودورات تدريبية وورش عمل .

ووجه محافظ مطروح بمتابعة خطة وأنشطة المجلس مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية والتى يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها بالإضافة الى دراسة التأثيرات الاجتماعية كتزايد نسبة الطلاق وغيرها .

كما شدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفةكذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف.