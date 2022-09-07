محافظ مطروح يناقش الحيز العمرانى لمدينة النجيلة

لاعتماد الاحوزة العمرانية لمدن وقري الجمهورية بتاريخ 4 سبتمبر الجارى بمساحة 7812.72 فدانا لاستيعاب التوسع والزيادة السكانية حتى عام 2030

محافظ مطروح يناقش الحيز العمرانى لمدينة النجيلة
معتز محمود

معتز محمود

5:42 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22

ناقش خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء الحيز العمرانى لمدينة النجيلة المخطط من اللجنة الدائمة لاعتماد الاحوزة العمرانية لمدن وقري الجمهورية بتاريخ ٤ سبتمبر الجارى بمساحة ٧٨١٢،٧٢ فدانا لاستيعاب التوسع والزيادة السكانية حتى عام ٢٠٣٥ .

جريدة المال

وأوضحت المهندسة امل عرفة مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة انه سيتم البدء في عمل المخطط الاستراتيجى لمدينة النجيلة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال إحدى المكاتب الاستراتيجية.

ووجه محافظ مطروح بارسال صورة من مخطط الحيز العمرانى الى مركز ومدينة النجيلة وكذلك لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات المعنية لبدء العمل بالمخطط مع ما يواكبه من مد خدمات البنية التحتية لاستيعاب التوسعات والزيادة السكانية حتى عام 2030.

معتز محمود

معتز محمود

5:42 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22