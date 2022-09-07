محافظ مطروح يناقش الحيز العمرانى لمدينة النجيلة

ناقش خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء الحيز العمرانى لمدينة النجيلة المخطط من اللجنة الدائمة لاعتماد الاحوزة العمرانية لمدن وقري الجمهورية بتاريخ ٤ سبتمبر الجارى بمساحة ٧٨١٢،٧٢ فدانا لاستيعاب التوسع والزيادة السكانية حتى عام ٢٠٣٥ .

وأوضحت المهندسة امل عرفة مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة انه سيتم البدء في عمل المخطط الاستراتيجى لمدينة النجيلة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال إحدى المكاتب الاستراتيجية.

ووجه محافظ مطروح بارسال صورة من مخطط الحيز العمرانى الى مركز ومدينة النجيلة وكذلك لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات المعنية لبدء العمل بالمخطط مع ما يواكبه من مد خدمات البنية التحتية لاستيعاب التوسعات والزيادة السكانية حتى عام 2030.