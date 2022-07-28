محافظ مطروح يناقش التقرير السنوي لجهود المجلس القومي للسكان

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التقرير السنوي لجهود المجلس القومي للسكان بمحافظة مطروح.

وأوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بمطروح أنه في محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ورفع سنوات الحماية كان مستهدف تحقيق الوصول لعدد ١٥ ألف سيدة تم تحقيق ١٥٠٦٦ بنسبة ١١٣% كذلك كان مستهدف تحقيق ٤ % لتنمية وعي الشباب وصحة المراهقين تم تحقيق ٤،٢ % .

بينما بلغت جهود تحقيق نسبة الأمية العامة من ٣٠،٩ % لتصل إلى ٢٨،٩% بالتعاون مع جهود فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وتحقق خفض نسبة التسرب من التعليم من ٥٣، ٠% إلى ٢٥’٠% ، وفي جهود خفض نسبة الأمية بين الإناث ١٥ سنة فأكثر بنسبة تنفيذ ٩٤%

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على أسباب التسرب من التعليم وتحديد المناطق الأكثر تسربا وكيفية مواجهتها .

وأكد محافظ مطروح أهمية عرض التقرير الدوري الربع سنوى للمجلس القومى للسكان، وكذلك إدراج جميع الجهات المعنية بالمجلس القومى للسكان كمديرية التموين بمطروح بالإضافة إلى الجهات المدرجة.