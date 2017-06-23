محافظ مطروح يناقش استعدادات استقبال عيد الفطر

معتز محمودناقش اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وموسم الصيف السياحي هذا العام، مع الجهات الأمنية ورئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات الخدمية.وعرضت الجهات المعنية على المحافظ خطة استعداداها لاستقبال العيد وموسم الصيف السياحي هذا العام، مع الا



معتز محمود

ناقش اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وموسم الصيف السياحي هذا العام، مع الجهات الأمنية ورئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات الخدمية.

وعرضت الجهات المعنية على المحافظ خطة استعداداها لاستقبال العيد وموسم الصيف السياحي هذا العام، مع الاستعداد لاستقبال المحافظة أكثر من 6.5 مليون مصطاف، مع التأكيد على عدم وجود أى عقبات والقضاء على كل المشكلات، خاصة مياه الشرب التى وجه محافظ مطروح بالحفاظ على وصول 100 ألف م3/ يوم لمدينة مرسى مطروح بما يحقق الاكتفاء.

ووجه المحافظ رئيس مدينة مرسى مطروح بتكثيف جهود النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورصف منطقة باب البحر بطبقة أسفلتية، مع مراجعة أعمال دهانات البلدورات والأعمدة والأرصفة والإنارة الجمالية بأعمدة الكورنيش ومدخل المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم الصيف السياحي هذا العام بحضور السيد الإمام السكرتير العام واللواء ابراهيم درويش مساعد مدير أمن مطروح وعلاء عبد الشكور السكرتير المساعد والجهات الأمنية ورئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات الخدمية المعنية.

كما وجه المحافظ بالسيطرة على أسعار الشماسي والكراسي والإشراف على الشواطئ وعمل لافتات بأرقام تليفونات رئيس الشاطئ ومجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة منعاً لاستغلال المصطافين مع الاهتمام بمتابعة نظافة الشواطئ وزيادة أعداد الغطاسين بكل شاطئ حسب كثافته وتفرغهم لمراقبة البحر وحماية المصطافين.

كما تم التوجيه بالعمل على تكثيف التواجد الأمني مع وجود نقاط ثابتة للشرطة بالشواطئ والمناطق الأكثر كثافة مع تحديد علامات وإشارات لعوامات الأمان.

وشدد المحافظ على نظافة شوارع المدينة وعمل محاضر بيئة لمخالفات النظافة وتكثيف أعمال سيارات الكنس وإزالة التعديات على الأرصفة والشوارع، ومنع مرور الخيول وتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق وتطوير المجازر والقضاء على الكلاب الضالة. وطالب المحافظ تكثيف عمل لجان متابعة للمرور على كافة الفنادق والمطاعم والمحلات، مع تشديد الرقابة على المطاعم لمنع السندة.

كما وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بمراجعة كفاءة المستشفيات واستعدادها الدائم مع توافر النوبتجيات من الأطباء والممرضات بأسمائهم بجميع المستشفيات طوال 24 ساعة، والتأكد من توافر الأدوية وتجهيزها مع تكثيف لجان المرور المفاجئ والمستمر عليها، ومتابعة نقاط الإسعاف وإقامة وحدات طبية بالشواطئ لأول مرة لخدمة المصطافين والاهتمام برش المبيدات وتكثيفها للقضاء على الحشرات بجميع مدن المحافظة، كما شدد على المتابعة المستمرة لتحليل مياه الشرب.

كما وجه المحافظ إلى مدير عام مديرية التموين باستمرار فتح منافذ بيع السلع الرئيسية بتخفيض30% طوال أشهر الصيف مع تكثيف الرقابة والمتابعة على المحلات التجارية ومراجعة كميات الدقيق ومواد الوقود والبوتاجاز، مع إحكام السيطرة على الأسعار.

كما شدد المحافظ لشرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع ومنع الباعة الجائلين مع منع ظاهرة التسول.