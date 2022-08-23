محافظ مطروح يناقش احتياجات مدينة السلوم

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير المزيد من الخدمات ومرافق البنية التحتية مع جهود الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المناطق وفق الإمكانيات والخطط المالية المتاحة، مع حرص القيادة السياسية على توفير المزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بكافة الأنحاء خاصة الحدودية ومنها مدينة السلوم .

جاء ذلك خلال مناقشة مطالب واحتياجات مركز ومدينة السلوم بحضور العميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم و المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية ، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمطروح والدكتور وليد الرفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية

وجه محافظ مطروح بحصر كافة المطالب والاحتياجات الخاصة بسكان مدينة السلوم وقراها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية و القيادات الطبيعية بالسلوم لعمل استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشيراً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة السلوم بطاقة 7000 م3/ و بتكلفة إجمالية 177 مليون جنيه ويتكون من عدد (4) محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة يوم بمدة تنفيذ 18 شهر . وذلك في إطار توصيل خدمات البنية التحتية لجميع أبناء محافظة مطروح وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في هدم ٩ عمارات آيلة للسقوط لإنشاء عمارات بديلة مع تجميع كافة البيانات عن ملكية وشاغلى الوحدات الحالية.

أوضح المهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة أنه تم إدراج قرية ابوزريبة بمبادرة حياة كريمة، بما تضمه من مشروعات خدمية فى كافة المجالات ومد البنية التحتية للتيسير على المواطنين مع مقترح اقامة عدد من المشروعات التنموية بقرية بق بق كثانى القرى بالمركز بالتعاون مع مركزالتنمية المستدامة، مع مقترح اقامة مبنى سكنى ادارى من ٦ شقق بكل قرية بمبادرة حياة كريمة تحقيقا لاستقرار العاملين بالوحدات الحكومية وتيسير تقديم الخدمات للأهالي بها

وفى مجال التعليم قرر محافظ مطروح فتح فصل إصلاح وصيانة للسيارات كنواة لمدرسة التعليم الفنى الصناعى بالسلوم وتشغيله وذلك بمدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية مع بدء العام الدراسى القادم، ، ومخاطبة الجهة المعنية للاسراع في انهاء اعمال صيانة المدرسة الثانوية التجارية بالسلوم قبل بدء العام الدراسي القادم ، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والابنية التعليمية للدراسة التربوية لاحتياجات المنطقة من المدارس ، كذلك مقترح اقامة مدرسة بالكيلو ٧ على مساحة ١٠ آلاف م٢.

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح انه مخطط من خلال منحة إيفاد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدينة السلوم وذلك ضمن مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية ( برايد ) ، حيث مخطط فى مجال مشروعات حصاد مياه انشاء عدد من ١٩٠ بئر بالسلوم وبرانى ،و١٦ خزان تجميع مياه بالسلوم ،بالاضافة الى زراعة عدد من الوديان بطول ٤ كم تنتهى الاعمال بها في نوفمبر القادم ،بالاضافة إلى جهود ترميم وتأهيل عدد من اسقف المنازل ،واقامة عدد من محطات تحلية المياه ،

وجار بالسلوم تنفيذ 40 بئر نشو خلال خطة 2021 -2022 و4 خزانات سعة 150 م3 و3 خزانات سعة 300 م3،و12 برج حمام، كما أنه مخطط تنفيذ 60 بئر نشو خلال 2022- 2023 ،و8 خزانات سعة 150م3 ، و4 خزانات سعة 300م3 وانشطة توزيع ماعز أو دواجن بعدد 65 مشروع وفتح 4 فصول محو امية، بالاضافة الى انه مخطط انشاء مدارس الفصل الواحد حتى نهاية المرحلة الإعدادية ، ومخصص إقامة وحدة صحية بالكيلو ٨ بمدخل مدينة السلوم .

وفى مجال الشباب والرياضة أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه مدرج انشاء نادى السلوم الرياضى وبناء سور له بتكلفة ٩٢٠ ألف جنيه .

ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى أوضح اللواء أمون مرتضى رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بمركز ومدينة السلوم منها مشروع إنشاء طرق تنموية ( القطاع الثانى ) بطول 80 كم ، ووصلة إستكمال الحفر بطول 1.6 كم وعرض 5 متر ، وإنشاء طرق تنموية القطاع السادس غرب مطروح وصلة ربط اوجارين بالطرق الدولى مرحلة أولى بطول 11.5 كم وعرض 7.5 متر ، اما بالنسبة لمشاريع التنمية المتكاملة فمنها تنفيذ مشروع مكافحة التصحر ( آبار – سدود – أبار روماني ) القطاع الخامس من برانى حتى السلوم بعدد ٧٤ بئر نشو ، وتم استلام عدد من المشروعات منها مشاريع التنمية المتكاملة كمشروعات مكافحة التصحر ( آبار – سدود – تطهير آبار رومانى ) القطاع الثالث الغربى بعدد 21 بير نشو ومشروع صيانة آبار رومانى