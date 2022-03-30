عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة إجراءات توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة ٤٥ ألف طن، والوقوف على مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة، والتى تقدر بمساحة ١٢٤١٥ فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى ٦ آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.

وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والمحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح والمهندس جمعة محمد على مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدير إدارة الرقابة التموينية، والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية بمطروح، وزكريا غنيم مدير الرقابة التموينية بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بأهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة مع منح حافز لتوريد إردب ونقل القمح ٦٥ جنيها.

وأهمية لقاء جميع رؤساء الجمعيات الزراعية لتوضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن، وتوفير رغيف الخبز ومسئولية الجمعية عن توريد القمح للصومعة بحد أدنى ١٢ إردبًا للفدان، مع توقيع توريد ٢٢ ألف طن، وزيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظًا على محزون القمح من الرطوبة، مع توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام.