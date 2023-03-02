محافظ مطروح يناقش أنشطة المجلس القومي للسكان

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماع موسع للمجلس القومي للسكان بالمحافظة خطة وأنشطة المجلس والتقرير السنوي لجهود المجلس القومي للسكان بمحافظة مطروح، بحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

أوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بمطروح أن مؤشر عدد سكان مطروح وفق جهاز التعبئة العامة والإحصاء في أول يناير ٢٠٢٣ هو ٥٣٨٥٦٤ نسمة بمعدل زيادة ٣٢ في الألف .

وجه محافظ مطروح بمتابعة خطة وأنشطة المجلس كل ثلاثة أشهر مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.

وشدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفة كما أوصى الاجتماع بتكثيف جهود محو الأمية خاصة بمدينة السلوم كأكبر نسبة على مستوى المحافظة .

كذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف وتكليف إدارة مركز المعلومات بمديرية الصحة بإضافة خانة مكان الاقامة للبيان الشهرى الخاص بالمواليد الوارد من المديرية ، كذلك تكليف طبيب نساء بعيادة التأمين الصحى بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح .

كذلك العمل على إنهاء توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد لساقطى القيد حفاظا على حقوقهم وأبنائهم فى الحصول على الخدمات المختلفة ويقدم لهم مزيد من الخدمات .

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف جهود التوعية لمواجهة ومنع التسرب من التعليم خاصة للفتيات.وشدد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على أسباب التسرب من التعليم وتحديد المناطق الأكثر تسربا وكيفية مواجهتها ،وكذلك التوعية بأخطار الزواج المبكر حرصا على إقامة أسرة واعية.