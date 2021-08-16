محافظ مطروح يلتقي ممثلي إحدى شركات إنتاج مياه الشرب من الهواء

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ممثلى إحدى الشركات العاملة فى إنتاج مياه الشرب من الهواء، بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتكثيف الهواء والرطوبة، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد.

وتم استعراض التقنية الجديدة التى تنتج أنقى مياه وفقًا للمعايير الصحية، التى يتم العمل بها حاليا بعدد من المواقع بمدينة العلمين الجديدة، وجار إنشاء أول محطة بمدينة الحمام على مساحة 13 فداناً، والمقرر الانتهاء خلال عام، وذلك مع اختيار محافظة مطروح بما تتمتع به كأنسب المواقع البيئية والصحية، حيث تنتج المحطات الجديدة كميات مختلفة حسب طاقة المحطة والتى تتراوح من محطات منزلية سعة 20 لتر /يوم وتصل ببعض المحطات الى إنتاج مليون لتر مياه يوميا ، والتى يمكن عليها بناء منتجعات صحية، مع سهولة النقل و تقليل التكلفة مع استخدام أدوات تعبئة صحية، مع دراسة مقترح انشاء من 5 – 10 محطات تنقية للمياه بمطروح بمحطات تتراوح طاقتهامن 10 الاف لتر الى مليون لتر / يوم ، إضافة الى دراسة مقترح انشاء مصنع لانتاج الاجهزة والمعدات الخاصة بالمحطات الجديدة.

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتقنية الجديدة، مع دراسة مقترح إنشائها بالتجمعات الصحراوية لخدمة الأهالى مع الاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك بواحة سيوة بما يخدم السياحة العلاجية بها .

موجها لشركة مياه مطروح و شركة الكهرباء وإدارة الاملاك لدراسة مقترح تخصيص مواقع لإنشاء محطات جديدة بمطروح بالتكنولوجيا الحديثة فى إنتاج المياه.