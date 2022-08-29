محافظ مطروح يلتقي رئيس «سيدات الأعمال» لبحث فرص التعاون

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال بمقر المحافظة حيث تم بحث واستعراض مجالات وفرص التعاون والتنسيق المشترك لخدمة وتنمية أهالي المحافظة.

وقالت رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن اللقاء تناول عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك للتنمية الاقتصادية والمجتمعية بمحافظة مطروح، وفي مقدمتها التعاون في الترويج للمنتجات التراثية والغذائية والزراعية التي تشتهر بها المحافظة للأسواق المحلية والخارجية.

واضافت، أنه تم التأكيد على أهمية عرض منتجات المدينة علي التمثيل التجاري المصري من أجل تصديرها، بجانب تعاون المجلس العربي لسيدات الأعمال مع الغرفة التجارية بمطروح برئاسة أنور رحيم لإقامة معرض دائم للتجار من خارج المحافظة لتوفير المنتجات بسعر الجملة.

وقالت إن المجلس سيقدم منحا دراسية مجانية لعدد من الطلاب من أبناء مطروح للدراسة والإقامة مجاناً بمدرسة عمار للتطوير العقاري، في إطار من المسئولية المجتمعية للمجلس وشركة عمار للتطوير العقاري.

وأضافت أنه تم عرض مشروع لتطوير بعض الأماكن بالمدينة بالتعاون مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد والتي أبدت رغبتها للتعاون المشترك مع المجلس العربي لسيدات الأعمال و محافظ مطروح في توفير كل خامات البناء ومتطلبات التنمية العمرانية بمحافظة ومدينة مطروح.