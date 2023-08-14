محافظ مطروح يلتقى نقيب محامي مطروح ويستمع لمطالبه

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين مع عادل العبد نقيب محامي مطروح وعدد من المحامين أعضاء مجلس النقابة بمطروح، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح.

ورحب بهم المحافظ واستمع لعدد من مطالب النقابة، ومنها أهمية تخصيص أرض لإقامة محكمة ونيابة عامة بالعلمين لتخفيف مشقة السفر إلى برج العرب بالإسكندرية، وإقامة مقر للطب الشرعى بمطروح، وكذلك ناد لمحامي مطروح

أكد محافظ مطروح على مساندة دور محامين مطروح في دعم العدالة ،مرحبا بكافة المقترحات التى من شأنها التيسير على اهالي المحافظة مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة ٢٥ الف م٢ جنوب السكة الحديد بالعلمين لإقامة نيابة عامة ومحكمة جزئية بالعلمين

وأكد محافظ مطروح انه مقترح وحدتين سكنيتين بمساكن حسن علام بمرسي مطروح كمقر للطب الشرعى بمطروح للتيسير على المواطنين وتخفيف معاناة السفر خارج المحافظةكما تناول اللقاء مطلب إقامة نادى لنقابة المحامين بمطروح