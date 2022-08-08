محافظ مطروح يلتقى مسئولى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسئولى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية، بحضور فاطمة أنور مدير التضامن الاجتماعى، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، والشيخ كارم الفقى رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأعضاء المجلس، وأحمد رمضان مديرمكتب المؤسسة بمطروح.

تناول اللقاء استعراض جهود المشاركة المجتمعية للمؤسسة فى توفير مزيد من الخدمات لأهالى مطروح خاصة الأكثر احتياجا بالقرى والتجمعات الصحراوية غرب مطروح.

وتم إنشاء عدد 500 بئر تجميع مياه وفق المستهدف ، بالاضافة الى التوسع في الاعمال حيث تم تسليم لعدد 150 بئر جديد خلال الأسبوع الحالي عن طريق وفد المؤسسة ليصل إجمالى عدد الآبار 650 بئرًا، كذلك حفر عدد 60 سُندة مياه للزراعة، مع تنظيم عدد 5 قوافل لتوزيع بطاطين وكراتين بغرب مطروح، بالإضافة إلى ذبح عجل أضحية في العيد ببراني وأكد مسئولو المؤسسة أنه من المخطط زيادة أعمال المشاركة خلال الفترة القادمة مع التوسع في انشاء اكثر من 600 بئر جديد أخرى وتقديم مزيد من المساعدات للأسر الاكثر احتياجا سواء وصلات منزلية للمياه أو أسقف للمنازل وكذلك ترميم وتجديد للمساجد واقامة محطات تحلية المياه الجوفية للشرب والزراعة في التجمعات والقرى الصحراوية.

بينما وجه اللواء محافظ مطروح الشكر لجهود مؤسسة إكرام للتنمية والاعمال الخيرية على جهود المشاركة المجتمعية في اطار تضافر كافة الجهود لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين ، مؤكدا على اهمية التنسيق بين الجهات المعنية سواء مجالس المدن وتنمية القرية والتضامن الإجتماعى والمؤسسة لعدم الازدواج في تقديم الخدمات للأسر والمناطق المستهدفة.