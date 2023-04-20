محافظ مطروح يلتقى مسؤولى المركز الإعلامي لحقوق الإنسان

إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مع المركز الاعلامى لحقوق الانسان كلا من دكتور عمرو محسن رئيس المركز الاعلامي لحقوق الإنسان،وعلى محجوب الأمين العام والوفد المرافق وسليمان الجندى رئيس منطقة غرب مرسي مطروح وأعضاء مكتب مطروح

وأوضح رئيس المركز الإعلامي لحقوق الإنسان أن المركز مشهر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي برقم 11420 ،ويهتم بدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين وخاصة من الناحية الإنسانية لتلبية المطالب والاحتياجات الإنسانية الملحة ، مشيرا إلى أنه يمكن التعاون مع المحافظة في مجال تقديم الاجهزة التعويضية

بالإضافة إلى دور المركز التوعوى واستطلاع الرأى العام ونبض الشارع كحلقة وصل بين المواطن والمسؤول من أجل المساهمة في حل المشكلات وخدمة المواطن و تحقيق الصالح العام

كذلك امكانية التعاون في مجال التوظيف بالتنسيق مع عدد من الشركات ومديرية القوى العاملة بمطروح لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح،بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية في الدفع بمزيد من المقومات القوافل العلاجية إلى أقصى التجمعات الصحراوية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وكذلك المساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين مع الدفع بقوافل لبيع السلع الغذائية وفتح منافذ بأسعار مخفضة



،واشار رئيس المركز الاعلامي لحقوق الإنسان إلى دور المركز في إقامة وتنظيم الندوات وورش التوعية وتوضيح الصورة للمواطن ورفع درجة الوعى والانتماء مع التركيز على أهم مشكلاته وكيفية مواجهتها وحلها

بينما رحب محافظ مطروح بكافة المقترحات التى من شأنها المساهمة في الإرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اهمية إدراك المشكلات الخاصة بكل مجتمع مستهدف وطرح الحلول بما يتوافق مع الواقع وطبيعة كل مجتمع بهدف خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام،وإمكانية عرض المركز لتقرير شهرى عن اهم جهوده في التواصل مع المواطنين وسبل حل مشاكلهم