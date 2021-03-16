محافظ مطروح يلتقى مدير فرع المجلس القومى للسكان لمعرفة الإحصائيات السكانية

وجه بأهمية التوعية بدور المجلس من أجل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أو إقامة مشروعات

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الثلاثاء بمكتبه ايمان لملوم مدير فرع المجلس القومى للسكان ،للوقوف على اخر البيانات والاحصائيات السكانية بالمحافظة.

ووجه بأهمية التوعية بدور المجلس مع مشاركته للعديد من الجهات من أجل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أو إقامة مشروعات

وفى سياق آخر افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء فعاليات أولى الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة بمركز التدريب الإداري بمكتبه مصر العامة فى الفترة من 16 الى 18 مارس 2021 لرفع المستوى العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ مطروح على حرص المحافظة على تنظيم هذه الدورات للارتقاء وتحسين الاداء ولتحقيق الاستفادة للعاملين فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل على مستوى المحافظة، من خلال تأهيل وتدريب العاملين باعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي وذلك بالتوازي مع ما تنفذه وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية فى عدة قطاعات ومجالات للارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .



ووجه محافظ مطروح للمتدربين باستغلال هذه الفرصة فى صقل وتنمية مهاراتهم موجها بعمل تقرير بعد الانتهاء من الدورة بتقييم العاملين ومدى استفادتهم من الدورة .

عقب ذلك تفقد المحافظ قاعة اطلاع الأطفال بمكتبة مصر العامة ومتابعة الأنشطة المقدمة للاطفال موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الاطفال الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

كما تم خلال الزيارة إفتتاح قاعة باسم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبة مصر العامة تقديرا لمجهوداته المستمرة لتنمية المحافظة وخدمة أهالي مطروح.