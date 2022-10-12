محافظ مطروح يلتقى الفوج الثالث من شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج «أهل مصر»

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على لقاء الفوج الثالث من شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج (أهل مصر ) الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة مرحبا بهم على أرض محافظة مطروح وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد سامى السهم منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة ، وكل من النائب عيسى أبو تمر و النائب حسن أبو قديرة والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة و العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ولفيف من قيادات الدين الإسلامي والمسيحي و رؤساء الأجهزة التنفيذية بمطروح وشباب مطروح وشباب محافظات مصر الحدودية .

ورحب محافظ مطروح بضيوف مطروح بوابة مصر الغربية موجها التهنئة لهم بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. التى تؤكد دائماً أننا نستطيع بالعزيمة والإرادة أن نصنع النصر والمجد لوطننا مؤكدا أن لقائه بشباب برنامج شباب المحافظات الحدودية (أهل مصر ) لمحافظات ( شمال سيناء -جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسوان – الوادى الجديد – ومطروح ).. والتى تمثل جميعها بأبنائها مفاتيح أمان وصمام حدود مصر، يأتى في إطار تأكيد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بشبابها خاصة شباب المحافظات الحدودية والرهان عليهم ووعيهم ودورهم الوطنى الهام .

وذلك مع ما يهدف إليه البرنامج من زيادة التوعية وتعريف الشباب ببلدهم وحفاظهم على الهوية المصرية وغرس روح الانتماء والولاء لوطنهم مصر من خلال أساتذة و خبراء سياسيين وعسكريين لهم خبراتهم الوطنية والعسكرية، بجانب زيارة المناطق التاريخية والأثرية وكذلك المشروعات القومية والتنموية والصروح الكبرى التى تشيدها مصر فى كافة ربوعها بعقول وعزيمة وإرادة ابنائها لزيادة معارفهم مع التطوير المستمر لمهاراتهم و تأكيد سلطة القانون .

ووجه المحافظ الشكر لجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ..وحرصه على تنفيذ هذه البرامج مع تنظيم ورش العمل و الفعاليات التي تهدف إلى زيادة التوعية وخلق الانتماء والولاء ، كما وجه الشكر للواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية على دعمه واهتمامه المستمر بالمحافظات الحدودية عامة .

بينما نقل الدكتور أحمد السهم تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى محافظة مطروح وجميع الشباب المشاركين فى الفوج، مؤكدا على دعم ورعاية الوزارة لنجاح البرنامج وتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور ووعى الشباب .

كما تم خلال اللقاء عرض فيديو لبرنامج زيارة فوج أهل مصر لمطروح وكذلك فيلم تعريفى عن محافظة مطروح ، بالإضافة إلى عروض فنية من الشعر والغناء والاستعراضات لفرق المحافظات المشاركة تظهر مدى التنوع والزخم الثقافي والتراثي لكل محافظة مع إشادة الحاضرين بما تتميز به كل محافظة .

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع حيث تم إهداء درع وزارة الشباب والرياضة والمديرية لمحافظ مطروح ،وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تسلمه عنه الدكتور أحمد السهم تقديرا للتعاون المثمر والدائم .

كما تم توزيع شهادات التقدير على المحافظات المشاركة بعدد 6 محافظات والإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة مع توجيه الشكر للشباب المتطوعين تقديرا لجهود التنظيم خلال البرنامج .