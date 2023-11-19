محافظ مطروح يكلف نقيب الزراعيين قائما بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أصدار قرارا بتكليف المهندس حسين السنينى والذي يشغل حاليا نقيباً للزراعيين بمطروح والذي يشغل مديراً لإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة ومنسقاً عاماً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطروح ، قائما بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة .

يأتى قرار شعيب عقب وصول العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد السابق السن القانونية للمعاش.



وكان السنينى يشغل مديراً لإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة ومنسقاً عاماً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطروح ، كما شغل مديراً عاماً لمديرية الزراعة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٩،ومنسق لمشروع إزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٦ ،كما يشغل حاليا نقيباً للزراعيين بمطروح