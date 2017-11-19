محافظ مطروح يكلف شركة الكهرباء بدراسة شكوى لمواطن بالكيلو 8

معتز محمود: كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مدير شركة الكهرباء والشئون المالية بدراسة شكوى أحد المواطنين بمدينة مرسى مطروح والخاصة بوجود لوحة كهرباء مكشوفة تمثل خطورة وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح. وأضاف المصدر أن تحويل الشكوى لدراستها من قبل مدير شركة الكهرباء والشئون المالية ، تم ب

معتز محمود:

كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مدير شركة الكهرباء والشئون المالية بدراسة شكوى أحد المواطنين بمدينة مرسى مطروح والخاصة بوجود لوحة كهرباء مكشوفة تمثل خطورة وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر أن تحويل الشكوى لدراستها من قبل مدير شركة الكهرباء والشئون المالية ، تم بعد عرضها على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.

وأوضح أن الشكوى المقدمة من أحد المواطنين القاطنين بالكيلو ٨ لمحافظة مطروح أوضحت أن هناك لوحة كهرباء مكشوفة تمثل خطور ة من أعمال الشركة المنفذة.



ومنذ عدة أسابيع تم إفتتاح لوحة توزيع مهندس سيد مختار بوسط مدينة مرسى مطروح والتى تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت امبير بتكلفة اجمالية 38 مليون جنيه.

كما تم إنشاء محطة محولات الكيلو 29 شرق مرسى مطروح بتكلفة 75مليون جنيه منها 50 مليون كابلات ، و25 مليون جنيه تكلفة انشاء المحطة بسعة اجمالية 25 ميجافولت أمبير مع تبرع المحافظة ب10 أفدنة لانشائها.





يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الكهرباء بمطروح حيث تم افتتاح اكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بسيوة بطاقة 10,4ميجاوات بدعم من دولة الامارات العربية الشقيقة.

ودعم واحة سيوة بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 45 مليون جنيه بطاقة 100 ميجاوات لتصبح سيوة مضاءة 24 ساعة وتستوعب مزيد من المشروعات الاستثمارية المستقبلية، مع إنارة العديد من التجمعات الصحراوية كما تم انشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه سعة 1×400ميجا وات جهد 220/66 كيلو فولت و 1×25 ميجا وات جهد 66/22 كيلو فولت وتغذية مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون جنيه.

كما تم إنارة كورنيش وهضبة السلوم بالطاقة الشمسية بتكلفة 100 مليون جنيه وتوصيل التيار الكهربى لجهاز الكشف عن أمتعة الركاب بمنفذ السلوم بمحول قدرة (1000) كيلو فولت أمبير بالمشتملات وكابلات بطول ( 1172 ) متر.