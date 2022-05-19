محافظ مطروح يكلف بنقل الباعة الجائلين بوسط المدينة إلى الأسواق التجارية

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة نقل جميع الباعة الجائلين بشوارع وسط المدينة إلى الأسواق التجارية والحضارية التى أقامتها المحافظة للقضاء على العشوائيات والإشغالات بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري بالمحافظة .

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم حصر جميع أعداد الباعة الجائلين بمركز مرسى مطروح وعددهم 120 بائعا لنقلهم الى الاسواق التجارية ومنها سوق علم الروم التجارى بعدد 46 باكية و27 محلا والسوق التجارى بالسيركو بعدد 36 باكية و2 محل ، والسوق التجارى غرب بجوار سوق ليبيا بعدد 20 باكية و12 محلا .

ووجه محافظ مطروح بإعلام الباعة الجائلين والتأكيد عليهم بأهمية الالتزام والإستفادة من الأسواق المتاحة ، مشدداً أنه لن يسمح بأى إشغالات فى الشوارع مع مواجهتها بكل حسم والتنسيق مع مديرية الأمن بمطروح لنقل الباعة الجائلين وتسكينهم بالأسواق التجارية داخل المدينة مع إزالة أى اشغالات أو تعديات أول بأول .