محافظ مطروح يكلف الأبنية التعليمية بدراسة شكوى قلة المدارس في الخور

معتز محمود: كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بدراسة شكوى أهالى الخور بمدينة برانى والخاصة بقلة عدد المدارس التي تخدم المنطقة وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح. وأضاف المصدر أن تحويل الشكوى لدراستها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وم

معتز محمود:

كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بدراسة شكوى أهالى الخور بمدينة برانى والخاصة بقلة عدد المدارس التي تخدم المنطقة وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.





وأضاف المصدر أن تحويل الشكوى لدراستها من قبل هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تم بعد عرضها على المحافظ.

وأوضح أن عدد من أهالى قرية الخور بمدينة برانى تقدموا بشكوى لمحافظة مطروح يتضرروا فيها من قلة عدد المدارس بالمنطقة، رغم وجود عدد كبير من السكان .

ومنذ أسابيع وضع سكرتير عام مساعد محافظة مطروح ومدير عام شركة اباتشى حجر الاساس لانشاء مدرسة ابتدائية نظام الفصل الواحد بقرية نجع الحرش بمدينة النجيلة كاهداء من شركة اباتشي.

ونقل المهندس علاء عبد الشكور سكرتير عام مساعد محافظة مطروح تحية اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح لممثلى الشركة ولاهالى مدينة النجيلة موكدا ان هذه المدرسة اهداء من الشركة لاهالي النجع

ويبدأ العمل بالمدرسة والتي ستقام علي مساحة 80م2بعد الانتهاء من الجاسات علي ان ينتهى العمل من كافة الانشاءات خلال شهرين لتدخل الخدمة بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 ، باشراف مديرية التربية والتعليم

يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين شهدت محافظة مطروح أنعقاد أول لجنة امتحانات بمدينة السلوم لطلبة الثانوية العامة وافتتاح 15 قاعة رياض اطفال جديدة وتخصيص عدد 5 قطع اراضى لبناء خمس مدارس بواحة سيوه والانتهاء من صيانه عدد 94 مدرسة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع و هيئة الابنية التعليمية .

كما تم كذلك إعادة تأهيل عدد 7 مدارس تعليم عام وعدد 2 مدرسة تعليم فنى بالتعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة.

وتميزت المحافظة فى مجال محو الأمية على الرغم من اتساع الرقعة المساحية، مع حصول مطروح على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محو الأمية لعامين متتالين.