محافظ مطروح يكرّم 10 عرائس و50 أما و200 طفل من الأيتام

معتز محمودشارك اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أبناء المحافظة من الأيتام فى احتفالات المحافظة بيوم اليتيم، بالتعاون مع دار الأورمان الخيرية، وذلك بدار أيتام حى الشروق، حيث كرم المحافظ 10 عرائس من الأيتام ومنح كلا منهن 10 آلاف جنيه، وتكريم 50 أما ترعى الأيتام بمبلغ 500 جنيه لكل أم، بالإضافة إلى

معتز محمود

شارك اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أبناء المحافظة من الأيتام فى احتفالات المحافظة بيوم اليتيم، بالتعاون مع دار الأورمان الخيرية، وذلك بدار أيتام حى الشروق، حيث كرم المحافظ 10 عرائس من الأيتام ومنح كلا منهن 10 آلاف جنيه، وتكريم 50 أما ترعى الأيتام بمبلغ 500 جنيه لكل أم، بالإضافة إلى تكريم 200 طالب وطالبة من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

كما افتتح المحافظ نادى متحدى الإعاقة والأيتام على مساحة 2500 م2 تتكون من كافتيريا وملعب خماسى وصالة بلياردوا وتنس طاولة، وألعاب مجهز للأطفال الأيتام والمعاقين، وشاهد عرضًا لفريق الكاراتيه، ووجه المحافظ باستكمال فرش النادى بالأجهزة والأدوات اللازمة مع الاستغلال الأمثل للنادى بما يعود بالنفع وتوفير المورد الاقتصادى، مع الترفيه عن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة

وفى كلمته أكد أحمد خير، مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية، رعاية محافظ مطروح المستمرة لأبناء المحافظة، خاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، ومنها تقديم دعم لجمعية الايتام بمبغ 25 ألف جنيه شهريًّا، وإعادة تطوير مبنيين لسكن طلاب مطروح بالإسكندرية بمبلغ 7مليون جنيه، بالإضافة إلى التصديق على مبلغ 3 ملايين جنيه لتطوير المبنى الثالث، ومليون جنيه للأسر المتعثرة والفقيرة .

بينا أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى كلمته، ضرورة العمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية وحل جميع مشاكلهم التي قد تواجههم، سواءً كانت معنوية أو مادية أو اجتماعية مع بالغ سعادته بمشاركته للأطفال فى الاحتفال بيوم اليتيم. .

وأضاف أنه يجب علينا ألا نشعرهم بالحرمان وأن نقف إلى جانبهم ونسهر على راحتهم لأنهم جزء من قوة الوطن وجنود وعلماء المستقبل.

وأوضح أن اليتم لم يكن سببًا أو عائقًا يوقف طريق الإنسان فى الحياة، فخرج منهم العالم والمهندس والطبيب، بل خرج أشرف الخلق جميعًا سيدنا محمد الذى دعا إلى كفالتهم لكي يكونوا رجالًا مميزين نافعين لمجتمعهم وأوطانهم.

ونوه أبو زيد بأن محافظة مطروح لا تألو جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم للمؤسسات والجمعيات الأهلية مع دعم أى مقترحات من شأنها الارتقاء بحياة أبنائنا من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وكافة الفئات من المحتاجين مما يحقق التكافل الاجتماعي بصورته الصحيحة.

وأضاف انه تم دعم وتقديم مساعدات انسانية لأسر الأرامل والأيتام فقط خلال العامين الماضيين بمبلغ مليونى جنيه، مع أهمية تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الأعمال لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتوفير الحياة الكريمة للأيتام وإدماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين قادرين على العمل لا تفرقة بينهم وبين غيرهم.

وأشاد المحافظ بجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان والمديريات المعنية كالتضامن الاجتماعى لدورهم القوي والفعال في الاهتمام ورعاية الطفل اليتيم بالمحافظة

من ناحية أخرى شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الأطفال الأيتام فى الغذاء وسط فرحة الأطفال الذين قدموا الشكر لللمحافظ على حرصه على مشاركتهم لهم دائما فى كل المناسبات احتفاء بهم.

حضر مع محافظ مطروح للمشاركة فى احتفالات يوم اليتيم بمطروح كلا من السيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ وسلومة العبيدى رئيس رابطة الشباب، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.



