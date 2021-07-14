لايف

محافظ مطروح يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة

دفعة الشهيد أحمد منسى
معتز محمود 3:22 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 3:22 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بمكتبه ، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة “EPLP” الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسى وذلك خلال لقائه بهم بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ في ختام برنامجهم التدريبي بالمحافظة ، الذي امتد على مدار شهرين من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية بمحافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح ” أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ.

اقرأ أيضا  ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء.. وتسجل في القاهرة 37 درجة للعظمى

وذلك للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأشاد المحافظ، بأفكار متدربي البرنامج الرئاسي ، ومقترحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق في ما هو قادم، مشيدا بالتجربة التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة.

اقرأ أيضا  بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة .. السيسي يتابع جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والثقيل

وقام محافظ مطروح بإهدائهما ميدالية المحافظة وشهادة تقدير، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي لهم بمطروح .

ومن جانبهم تقدم متدربو البرنامج الرئاسي بالشكر لمحافظ مطروح لما قدمته المحافظة من دعم كامل لهما وتوجيهاته المستمرة لقيادات ومسئولي أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات خلال فترة التدريب ولما لمسوه من مجهودات تنموية كبيرة بمطروح.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

هالة زايد: «الصحة العالمية» تضع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار «كورونا»

صفية حمدي 3:13 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

الحكومة تستعرض الإصدار الـ 12 لكتاب «وصف مصر بالمعلومات 2021»

صفية حمدي 3:11 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

شروط واختبارات وأوراق الالتحاق في كلية الشرطة

أماني عوض 2:07 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

التقديم يبدأ 27 يوليو.. ننشر المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين

أماني عوض 1:49 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

التقديم 20 يوليو بمجموع 65%.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة

أماني عوض 1:29 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

القبض على متهم بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالجيزة

أماني عوض 1:06 م, الأربعاء, 14 يوليو 21