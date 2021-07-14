محافظ مطروح يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بمكتبه ، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة “EPLP” الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسى وذلك خلال لقائه بهم بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ في ختام برنامجهم التدريبي بالمحافظة ، الذي امتد على مدار شهرين من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية بمحافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح ” أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ.

وذلك للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأشاد المحافظ، بأفكار متدربي البرنامج الرئاسي ، ومقترحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق في ما هو قادم، مشيدا بالتجربة التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة.

وقام محافظ مطروح بإهدائهما ميدالية المحافظة وشهادة تقدير، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي لهم بمطروح .

ومن جانبهم تقدم متدربو البرنامج الرئاسي بالشكر لمحافظ مطروح لما قدمته المحافظة من دعم كامل لهما وتوجيهاته المستمرة لقيادات ومسئولي أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات خلال فترة التدريب ولما لمسوه من مجهودات تنموية كبيرة بمطروح.