محافظ مطروح يكرم لجنة المساعي الحميدة لجهودها في إتمام الصلح وإنهاء خصومة بقبائل العشيبات

كرَّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، لجنة المساعي الحميدة؛ لجهودها في إتمام الصلح وإنهاء خصومة بقبائل العشيبات مع جهود المصالحة بين عائلة بو جراسة وعائلة زيدان بمدينة برانى، مع إهدائهم شهادة تقدير؛ لجهودهم ولجميع القائمين على الصلح، مؤكدًا فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالي مطروح.

ووجّه شعيب بضرورة بث روح التسامح والمحبة بين الشباب وتوعيتهم، مع إعلاء المصلحة العليا لما فيه الخير لأهلهم ولمحافظة مطروح.

كما دعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التصالح والمودّة بينهم، وأن نعلو على أية خلافات وحلّها بالعقل والحوار والرجوع إلى عقلائنا وحكمائنا،

مقدِّمًا الشكر لجميع من تدخّل لإنهاء الخلاف وتأكيد الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وداعيًا إلى ضرورة نبذ أي خلاف وأن نسمو لتحقيق الاستقرار بين جميع أبناء المحافظة، الذين نفخر بوطنيتهم وقوة ترابطهم وعاداتهم النبيلة، والتي كرّست روح الصفح والعمل على استقرار المحافظة من السلوم غربًا، إلى الحمام شرقًا وحفظ أمنها لنكون دائمًا حماة بوابة مصر الغربية بتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة.

وبلغ عدد المكرمين المشاركين في إنهاء الخصومة وتحقيق الصلح بين عائلة (بو جراسه- وعائلة زيدان) ببرانى أربعة عشر فردًا وهم كل من: الشيخ فرج علي العبد، العمدة/ جمعة بدر نوح، العمدة/ عمران أمبيوه أبو بكر، العمدة ناصر سليمان أبو بيضة، وكذلك الحاج عبد الحفيظ حوسة حفيظ، والحاج حكيم متموح المعبدي.

كما شملت أسماء المكرمين الحاج جمعة هامل القطعاني، والحاج فرج دعبوب داود، والحاج عبد الرحمن عبد الجواد العميري، والعمدة عبد المنعم إسرافيل عيسى، العمدة عيد عوض أوحيده، العمدة كامل عبد الرواف أبو ظاوه، فضلًا عن العمدة/ مطرود يادم حميدة، والعمدة عبد الله عبد اللطيف عبد المالك.