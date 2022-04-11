محافظ مطروح يكرم عددا من المحالين للمعاش بعد بلوغهم السن القانونية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الإثنين فى احتفالية سادتها أجواء البهجة والعرفان بالجميل، عددا من المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة بعد بلوغهم السن القانونية بحضور عدد من مديري الإدارات وأسر المكرمين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة مطروح الدائم على تكريم أبنائها ممن بلغوا السن القانونية كتقليد ثابت تقديرا وعرفانا لهم على ما قدموه للمحافظة خلال رحلة عطائهم الوظيفي.

حيث هنأ محافظ مطروح خلال الاحتفالية المكرمين ببداية حياة جديدة سعيدة متمنياً لهم الصحة والتوفيق ، ،مؤكدا على الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي بالمحافظة كأسرة واحدة، وأن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح ، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المحافظة.

وقام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديراً لعطائهم خلال سنوات العمل.

كما تقدم المحالون للمعاش، بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذا اللفتة الكريمة ، ولكافة جهوده المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة لمحافظتنا الغالية.