محافظ مطروح يكرم طالبات مدرسة «السبوخة» لتفوقهن في مسابقة الأوائل

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة السبوخة للتعليم الأساسي بنات ومنحهن شهادات تقدير لوصولهن لدور الثمانية في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهوية التي نظمها حزب مستقبل وطن، وكذلك تكريم مدير المدرسة وتقديم الشكر للإدارة التعليمية بسيوة.

وشهد محافظ مطروح اليوم الأربعاء طابور الصباح بالمدرسة بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وسليمان عمر مدير إدارة سيوة التعليمية ، وموسى إبراهيم حميدة أمين حزب مستقبل وطن بسيوة وأحمد باغى سكرتير المجلس وعدد من مشايخ قبائل سيوة ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة .

استمع المحافظ لفقرة الإذاعة المدرسية التي تضمنت فقرات مختلفة أشاد بها محافظ مطروح و الحضور بمستوى الطالبات وتفوقهن في الإلقاء والتعبير عن مضمون الرسالة الإذاعية المقدمة مع تشجيعهن ومنحهم مكافأة مالية .

كما وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق لتنظيم رحلة للطالبات بالمدرسة إلى القاهرة لمشاهدة المعالم التاريخية والسياحية.

أجريت المسابقة على مستوى المحافظة ، وحققت فيها مدرسة السبوخة بنات المركز الأول ليصعد فريق المدرسة ممثلا عن المحافظة في المسابقة التى أجريت على مستوى الجمهورية .

وأكد المحافظ تقديم كل الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى المحافظة لتخريج المزيد من الكوادر من أبناء مطروح القادرة على مواكبة متطلبات جهود التنمية في جميع المجالات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.