محافظ مطروح يكرم الموظفين المحالين للمعاش

معتز محمودكرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة بعد بلوغ السن القانونية، ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديراً لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة،وذلك بحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد



معتز محمود

كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة بعد بلوغ السن القانونية، ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديراً لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة،وذلك بحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد ” أبو زيد ” أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبناء مطروح وإستيعاب أرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح،والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة و تنمية المحافظة، وفقا لمجال كل منهم، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء مطروح جميعا كأسرة واحدة، خاصة بالجهاز التنفيذي للمحافظة، بما يحسن أداء العمل ويلبى مطالب واحتياجات المواطن ويعود عليه بالنفع متمنيا لهم حياة جديدة وسعيدة.

وتقدم المحالين للمعاش وأسرهم بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على لمسته الإنسانية ورعايته واهتمامه بكافة أبناء مطروح، ودعمه الدائم لمنظومة العمل في جميع أنحاء المحافظة،من خلال الحب والتقدير لجميع العاملين، وتوجيهه الدائم لتحقيق الصالح العام، بكل شفافية بعيداً عن البيروقراطية، مما حقق الكثير من الإنجازات وأعمال التطوير والتنمية التى وضعت المحافظة على رأس قاطرة التنمية لمصر.

كما قام اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح خلال الاحتفال بتكريم المهندس سعيد خليل رئيس قطاع الكهرباء مطروح تقديرا لجهوده للارتقاء بقطاع الكهرباء بالمحافظة.