محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش وعددًا من المتميزين من أبناء المحافظة

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة، وعددًا من المتميزين بعدد من المجالات المختلفة من أبناء المحافظة فى احتفالية نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، والمكرمين وأسرهم.

وتم خلال الاحتفالية تكريم فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة لبلوغه سن المعاش، ومنحه درع المحافظة تقديرًا لجهوده وتفانيه خلال فترة عمله.

ووجه خالد شعيب الشكر للمحالين للمعاش الذين قضوا سنوات من العطاء، وأفنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة المحافظة، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لأبنائها، واستيعاب آرائهم وخبراتهم، والحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة.

كما حرص محافظ مطروح خلال الاحتفالية على تكريم عدد من النماذج المتميرة من أبناء المحافظة فى عدد من المجالات حيث كرم جمعية أبناء القبائل بمطروح لجهودهم المجتمعية المستمرة بالمحافظة ومشاركتهم الفعالة فى عدد من المبادرات الهادفة لخدمة أهلها كان آخرها مبادرة سلامة قلبك التى عادت بالنفع على أهالى مطروح، إضافة إلى تكريم الفائزين من المنطقة الأزهرية بمطروح فى عدد من المسابقات الرياضية والدينية على مستوى الجمهورية، وتكريم المهندس علاء أحمد شلبى لجهوده فى إنارة كوبرى فوكة.

وأكد المحافظ علي تقديم دعمه الكامل لكل المتميزين بالمحافظة تقديرًا لجهودهم و تحفيزًا لهم على مواصلة العمل والجد مما يعود بالنفع على أهالى مطروح، وإعلاء اسم المحافظة فى كل المحافل.

ومن جانبهم، تقدم المكرمون بالشكر لمحافظ مطروح علي التكريم ولجهوده ودعمه المستمر لدفع جهود التنمية بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح.

وفى سياق آخر، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقدت لجنة اختيار الأم المثالية من العاملين بديوان عام المحافظه ومراكز المدن برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و بحضور أعضاء اللجنه من مديرى الأدارات المعنية والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ.

وأكد السكرتير العام أن المسابقة تقام برعاية وزارة التنمية المحلية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها تزامناً مع إحتفالية الدولة الخاصة بتكريم المرأة في شهر مارس من كل عام، بهدف تعظيم دور الام العاملة. مشيرا أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع إستمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

وأوضحت مرفت شرف مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بديوان العام انه تم التقدم للمسابقه عدد 13 ملف للأم المثاليه .وأنه تم بحث ملفات كافه المتقدمات من خلال اللجنه لأختيار الأمهات المثالية من الجهاز التنفيذي.