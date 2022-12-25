محافظ مطروح يكرم المتميزين من عمال الخدمات المعاونة بمجالس المدن

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكريم عدد من عمال الخدمات المعاونة المتميزين بالجهاز التنفيذى بمجالس المدن والمديريات الخدمية وإدارات ديوان عام المحافظة وإهدائهم شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديرا وعرفانا بدورهم وذلك فى احتفالية خاصة فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء ومديرى الأجهزة والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والعاملين المكرمين بالدواوين والقطاعات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بذكرى انتصارات أبناء مطروح فى معركة وادى ماجد على قوات الاحتلال البريطانى عام 1915 بقيادة المجاهد حسين العاصي قائد ثورة أبناء مطروح.. فى شجاعة وبسالة وملحمة وطنية مع استلهام الإصرار والعزيمة على المضى قدماً في تحقيق مزيد من الانتصارات التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول أبناء مطروح.. لأن مطروح تستحق الكثير والكثير، وبما يواكب اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن مع إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها.

وأكد شعيب أن احتفالية اليوم هى تكريم لكل أيد عاملة تقديرا للدور البارز الذي يقوم به العمال مع التأكيد على أن نجاح منظومة العمل ليس فردياً مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية، مثمنا دور العمال الداعم ، والذى لا ينكره أحد ليس في المجال الخدمى فقط ولكن أيضا في مساعدة كل قيادى على أداء مهامه في الإعداد والتنفيذ والدفع بإنجازات العمل .

كما حرص محافظ مطروح فى لفتة إنسانية خلال الاحتفالية على تكريم إحدى السيدات تقديرا لصبرها وتحملها فى مصابها الأليم .