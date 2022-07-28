محافظ مطروح يكرم العناصر المتميزة بالجهاز التنفيذي لجهودهم في عدة ملفات هامة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم عددا من العناصر المتميزة من الجهاز التنفيذي اللذين أدوا عملهم على أكمل وجه في عدد من الملفات الهامة مما انعكس على رفع معدلات الإنجاز في تنفيذ الأعمال المنوطين بها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضم تكريم اللجنة العليا للإسكان والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والعاملين بمنظومة التقنين بالمحافظة ولجنة توريد القمح المحلى لموسم العام الحالي 2022 وكذا القائمين على تنظيم القوافل التعليمية والمشاركين فيها وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وعدد من مديري المديريات والإدارات والجهات التنفيذية بالمحافظة .

في بداية الحفل الذى بدأ بالسلام الجمهورى وعرض فيديو قصير لجهود المكرمين هنأ محافظ مطروح الحضور بالعام الهجرى الجديد متمنيا أن كان عام خير وبركة ونماء على مصرنا الغالية .

وفى كلمته خلال التكريم أشاد المحافظ بجهود اللجنة العليا للإسكان برئاسة اللواء اشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة في فحص ومراجعة عدد 1337 ملفا من المتقدمين من المواطنين بكل أمانة وشفافية لتوزيعها على مستحقيها بالقرعة العلنية لعدد 80 وحدة سكنية مؤكدا ان المواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط لم يحالفهم الحظ بالقرعة العلنية تم اعداد قاعدة بيانات بهم وسيكون لهم الاولوية فيما بعد بمشروعات الاسكان بالمحافظة .

وخلال احتفالية التكريم كرم محافظ مطروح اعضاء الادارة العامة لحماية املاك الدولة وجميع العاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة بالمحافظة لجهودهم الدؤوبة في الاسراع لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملف تقنين أراضى الدولة تيسيرا على المواطنين لتصل إجمالى عدد العقود المحررة للمواطنين الى ١١٠٣ عقود خلال عامين مع التأكيد على بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات في هذا الملف واستيداء حق الدولة وتحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي لمواطني المحافظة .

كما حرص محافظ مطروح خلال الحفل على تكريم القائمين والمشاركين بالقوافل التعليمية لهذا العام الذى كان له عظيم الأثر في تحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب بمدينة مرسى مطروح وكافة الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة مؤكدا على دعمه الدائم والمطلق لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب والارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة .

وأكد المحافظ الحرص على تكريم كافة النماذج المتميزة من القيادات والقائمين على العمل كل في اختصاصه تقديرا لهم ولمعاونيهم جميعا. والشد على أيدهم لمواصلة العمل والجد والعمل بروح الاسرة والفريق الواحد للنهوض بمحافظتنا مطروح وتحقيق النفع العام لمواطنى المحافظة .