محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، اليوم الخميس ، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة كلا من النائب جمال الشورى والنائبة فتحية السنوسى والنائبة سحر عيد أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ ، و عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ عبد العظيم سالم مدير عام منطقة مطروح الازهرية و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والاستاذ محمد بكر رئيس مدينة سيوة خلال احتفالية كبرى نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة بمكتبة مصر العامة.

حيث قام المحافظ بمنح الاوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية و هدية عينية لأسرة الطالب تقديرا وعرفانا لجهودهم طوال العام حتى الوصول إلى التفوقوذلك بحضور ،ولفيف من القيادات التعليمية بالتربية والتعليم والازهر بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب ،والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة .

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة أيات من الذكر الحكيم وفى كلمته قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادات، العامة والازهرية معربا عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متفوقة متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

ووجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق ، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم والازهر بالمحافظة وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة .كما وجه محافظ مطروح خلال الاحتفالية الشكر لمجلس أمناء التعليم ونقابة المعلمين ومجلس العمد والمشايخ على مجهودهم ودورهم المجتمعى ومساندتهم ودعمهم للعملية التعليمية من خلال تنظيم القوافل التعليمية من خلال خبراء متخصصين لتقديم منتج تربوى متطور لتحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الامور

وأكد فى كلمته على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفني والأزهري بالمحافظة من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية.

وخلال الاحتفالية ألقى كلا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية كلمات هنأوا فيها الطلبة الفائقين وأولياء أمورهم بالتفوق وتوجهوا فيها بعظيم الشكر والعرفان للواء خالد شعيب محافظ مطروح

حيث قدم وكيل وزارة التربية والتعليم درع المديرية لمحافظ مطروح تقديرا وعرفانا على دعمه الدائم واللامحدود لقطاع التعليم مما انعكس على الارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة.

كما قدم كورال مديرية التربية والتعليم على هامش الاحتفالية فقرات فنية وأغاني عن النجاح لاقت اعجاب واستحسان الحضور .