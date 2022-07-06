محافظ مطروح يكرم أسرة منقذ سيدتين من الغرق بساحل السلوم

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الثلاثاء بحضور العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والنائب مهدى العمدة نائب مجلس النواب السابق ،أسرة المرحوم أبو بكر حوسين عبد القطعانى وشهرته مراجع الشايب من أهالى السلوم ، مع منحه شهادة تقدير تسلمها ابنه وذلك تقديراَ لما قام به من عمل بطولى وإنسانى وشهامة مع إنقاذ سيدتين من الغرق بساحل السلوم قبل وفاته.

،أسرة المرحوم أبو بكر حوسين عبد القطعانى وشهرته مراجع الشايب من أهالى السلوم

ووجه محافظ مطروح تعازيه للأسرة وأهالى السلوم ، مع الإشادة بالعمل البطولى والإنساني لابن السلوم الذى أفدى روحه لإنقاذ الاخرين ، مع دعوته لأبنائه بأن يكونوا خير خلف ويعوضهم عن فقيدهم كل خير، مؤكداً على تلبية كافة مطالب الأسرة.

كما تم التوجيه لإدارة المجالس بالتنسيق مع مجلس مدينة السلوم لإطلاق اسم الفقيد على منشأة أو قاعة اجتماعات بالمدينة بما يخلد سيرته وعمله البطولى كنموذج للتضحية فداء لأرواح الآخرين.