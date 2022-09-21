محافظ مطروح يقيم احتفالية لتكريم العناصر المتميزة من رجال الإسعاف

أقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء احتفالية كبرى لتكريم العناصر المتميزة من رجال مرفق الإسعاف بالمحافظة وكافة المشاركين والداعمين للمرفق من مختلف محافظات الجمهورية عرفانا وتقديرا لدورهم وأدائهم المتميز الذى أظهر المحافظة بصورة مشرفة أمام ضيوفها وزائريها على على طول الطريق الساحلى خلال موسم الصيف ٢٠٢٢ وذلك بحضور الدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل نائبا رئيس هيئة الإسعاف المصرية واللواء اشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد أبو حمص مدير عام إقليم الإسكندرية والدكتور مصطفى أشرف مدير منطقة إسعاف مطروح والدكتور مجدى عوض مدير إسعاف إقليم الدلتا وعددا من مديرى الإسعاف بعدد من المحافظات .

وقام محافظ مطروح ورئيس قطاع التشغيل والعمليات بتكريم عدد 74 من رجال هيئة الإسعاف مشيدين بأدائهم المشرف كما تم عرض فيديو توضيحى عن جهود رجال الإسعاف بمطروح.

وفى كلمته أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن سعادته خلال تكريم العناصر المتميزة بقطاع إسعاف مطروح والداعمين لهم من إسعاف عدد من محافظات الجمهورية تتويجاً لجهد بذلوه مع ما يؤدونه من رسالة سامية.. وواجب ومسئولية إنسانية بكل أمانة واقتدار ضمن الجهود الوطنية المخلصة لرجال هيئة الإسعاف المصرية .

كما وجه لهم التحية والذين يقفون حائطاً قوياً في مواجهة الحوادث والأخطار مع إنقاذ أرواح المواطنين وما يقدموه من خدمات جليلة ومتميزة سواء علي طول الطريق الساحلى مطروح الاسكندرية وطرق مطروح.. وصولاً إلى مستشفيات مطروح.. مع استقبال الجرحي والمصابين وتقديم لهم يد العون كنموذج للعطاء والتضحية مع الإشادة بما يتم من تطوير في خدمات الإسعاف والطوارئ من سيارات حديثة ومجهزة ،وكذلك العمل على التدريب والتأهيل المستمر للعناصر والكوادر البشرية.. مما انعكس بصورة إيجابية علي تقديم الخدمات الإسعافية.. وسرعة وصول رجال الإسعاف فور تلقى البلاغات والاستغاثات.. وإنقاذ كثير من الأرواح و أقل الخسائر

كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على الدعم المتوصل لتطوير منظومة الصحة بمطروح وتقديم مزيد من الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات مطروح مؤكدا حرص محافظة مطروح على التعاون الدائم مع هيئة الإسعاف المصرية وتقديم كافة الدعم لمنطقة ورجال إسعاف مطروح.. من أجل تحقيق الهدف الإنسانى والطبى النبيل المرجو منها والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.

كما ألقى الدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف كلمة وجه فيها الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على هذه الاحتفالية ودعمه الدائم لمرفق الإسعاف بالمحافظة مشيدا بمرفق إسعاف مطروح مؤكدا أنهم من أفضل أطقم الإسعاف على مستوى الجمهورية .

وخلال الاحتفالية استعرض الدكتور مصطفى أشرف مدير منطقة إسعاف مطروح عرض جهود رجال الإسعاف فى تأمين طريق الساحل الشمالى خلال موسم الصيف والتعامل باحترافية واقتدار مع كافة الحوادث بفضل فريق عمل متكامل يعمل بروح الأسرة الواحدة .

كما تم تبادل الدروع بين محافظ مطروح ورئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف تقديرا للتعاون والدعم المشترك بين الهيئة والمحافظة.