محافظ مطروح يقوم بزيارة ميدانية لقرية رأس الحكمة ويستمع لمطالب السكان

تم خلال الزيارة الإشارة إلى دراسة مطلب تحويل قرية رأس الحكمة إلى مدينة مع عدد سكانها الكبير

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى قرية رأس الحكمة التابعة لمجلس مدينة مرسى مطروح وذلك للاستماع لمطالب سكان القرية.

كما تم خلال الزيارة الإشارة إلى دراسة مطلب تحويل قرية رأس الحكمة إلى مدينة مع عدد سكانها الكبير، وتجمعاتها وتحديد الكردون الخاص بها.

والتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهالي قرية راس الحكمة عقب أداء صلاة الجمعة اليوم خلال زيارته الميدانية للوقوف على مطالب واحتياجات أهالى القرية والاستماع إليهم، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد والنائب سليمان فضل العميري واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية وعمد ومشايخ واهالى القرية

وأكد محافظ مطروح دراسة جميع الطلبات وتلبيتها، منها العمل على تخفيف الكثافة الطلابية بفصول المدارس وزيادة المدرسين لسد العجز، وكذلك تدعيم الوحدة الصحية بالقرية الجارى تطويرها حاليا لخدمة أهالى القرية وأهالي 5 تجمعات تابعة لها.

ولفت إلى تدعيم مستشفى الطوارئ برأس الحكمة، خاصة مع استقباله العديد من حالات حوادث الطريق لموقعه في المنتصف بين مدينتى الضبعة ومرسي مطروح، وتوفير مزيد من الاستشاريين والاطباء بها.

من جانبه، وجه محافظ مطروح لإدارة مرور مطروح وإدارة المواقف بدراسة المكان المناسب كموقع لموقف سيارات الاجرة بالقرية، وعمل المطبات وتفادى سرعة السيارات بمدخل القرية، وعلى الطريق الدولى.

كما وجه شعيب بالتنسيق مع جامعة مطروح لمتابعة أتوبيسات طالبات كلية التمريض، الذي تتحمل المحافظة والجامعة التكلفة الكاملة لنقل الطلاب للتخفيف من معاناتهم مع تباعد عدد من الكليات خارج المدينة.

وكذلك تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكبارى لتأمين تيار الكهرباء لانارة كوبرى فوكة مع مراجعة التوصيلات الكهربية بالكوبرى، مقدما الشكر لقطاع كهرباء مطروح على الجهود المبذولة لتأمين التيار الكهربى والعمل على تطويره بالمحافظة.