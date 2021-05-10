محافظ مطروح يقوم بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ

مع الاستعداد لموسم الصيف مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح أعمال انشاء بوابة مدخل المدينة بالكيلو 21 طريق مرسى مطروح الاسكندرية لتكون بالشكل الحضارى والسياحى اللائق لتتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية و بناء على طلب أهالى مطروح ورواد المحافظة وزائريها ،ووجه باختيار انسب موقع لانشاء مبنى للإسعاف بالبوابة مع توفير كافة الخدمات من مياه وصرف وكهرباء ، حيث يجرى انشاء خزان مياه سعة 24 م3 ، وخزان وبيارة صرف ، مع التوجيه كذلك بوضع مخطط الشكل العام بما يسمح لاستيعاب التطوير المستقبلى مع اتساع حارات الطريق ، ووضع مقترح للاند سكيب الخاص بالبوابة بالشكل الجمالى اللائق .

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفقد أعمال تسوية الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلى من الكيلو 21 حتى مدخل الكيلو واحد لمدينة مرسى مطروح موجها بالاسراع فى اعمال التسوية بما لا يسمح بانحدار الاتربة نحو الطريق ، وتكثيف أعمال النظافة مع ازالة الاتربة على جانبى الطريق ،مع مراجعة تركيب البلدورات ودهانها.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد الباهى الأمين وكيل وزارة الاسكان بمطروح وعدد من مديري الادارات والشركة المنفذة

وفى سياق آخر تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات في التاسعة مساء فى اطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين ،وذلك من خلال متابعة جميع مدن المحافظة بالتعاون مع مديرية امن مطروح وأقسام الشرطة بالمدن لتنفيذ اغلاق المحلات في موعدها المحدد وسط استجابة ووعى اصحاب المحلات التجارية بمطروح

حيث قام اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح مؤخرا يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وشرطة المرافق بجولة ميدانية بشوارع وسط المدينة ومتابعة الإلتزام بإغلاق المحلات والكافيهات والكافتيريات مع المرور للتاكيد على منع أى تجاوزات والخروج على الارصفة والتعدى على حق المشاة.

وتابع رؤساء مدن المحافظة بالتعاون مع اقسام الشرطة إلتزام اصحاب المحلات والكافتيريات والمقاهى بالاغلاق في الموعد المحدد في التاسعة مساء في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.