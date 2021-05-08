الإسكندرية

محافظ مطروح يقوم بجولة مسائية فى شارع الإسكندرية لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال فى التاسعة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس شارع الإسكندرية بمرسي مطروح في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات في التاسعة مساء فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين…

معتز محمود 4:33 م, السبت, 8 مايو 21 4:33 م, السبت, 8 مايو 21

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس شارع الإسكندرية بمرسي مطروح في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات في التاسعة مساء فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين ،وسط التزام و استجابة من أصحاب المحلات التجارية بمطروح ،يرافقه رضا جابالله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس أعمال تطويروإنشاء عدد من المشروعات بقرية سيدنا هود بالحمام في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين يرافقه النائب رزق جالى عضو مجلس النواب ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام والمهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية منسق عام المبادرة والمهندس حسن سلامة مدير عام فرع الابنية التعليمية بمطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية حيث تفقد أعمال تطوير مركز شباب القرية موجها بدعم المكتبة بمزيد من الكتب وإقامة سور حول الملعب الخماسى مع عمل مقترح لاستغلال المنطقة المحيطة لإقامة منشأت رياضية لخدمة شباب القرية.

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كما تفقد مدرسة عبيد الله بن الجراح والتى تتم بها أعمال التطويرللمبنى القديم وللتوسعة لعدد 9 فصول بتكلفة 4.9 مليون جنيه وذلك من خلال هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.

كما تفقد مبنى وحدة طب الأسرة بقرية سيدنا هود بالحمام والمقامة من 3 طوابق بتكلفة 6.9 مليون جنيه والتى تم الإنتهاء منها مع الاعداد لفرشها وتجهيزها، ودراسة مقترح تحويلها لمركز طبي لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي قرى البنجرمع تحديد كافة المطالب والتجهيزات اللازمة للتنسيق بشأنها.

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وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح في أعمال تطوير تلك المنشآت.

يشار إلى أنه تم بقرية سيدنا هود بالحمام رصف مدخل القرية بطول 1,6 كم ،ورفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية بتجهيزاتها .و إنشاء شبكة الصرف الصحي عن طريق خزان تحليل لا هوائي .و إنشاء ملعب خماسى منجل نجيل صناعى بدعم من محافظه مطروح وتوسعة مدرسه أبو عبيده القديمة للتعليم الأساسي وزياده الفصول مع رفع كفاءة المدرسة القديمة.

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كما تفقد محافظ مطروح أعمال رصف طربق قرية 27 بالبنجر بطول 9كم ،موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال عقب عيد الفطر المبارك ،مع دراسة مقترح مد الطريق من منطقة كوبرىالزهور إلى برج العرب بطول 7.5كم للتيسير على المواطنين.
كما تفقد عددا من نماذج المنازل التى تمت إعادة تأهيلها لتوفير حياة كريمة لسكانها بالقرية.

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بقلم معتز محمود

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