محافظ مطروح يقود حملتين لإزالة تعديات على أراضى الدولة

قاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم حملتين تستهدفان إزالة للتعديات على أراضى الدولة ، وذلك فى إطار استرداد حق الدولة والشعب ، وتطبيق سلطة القانون مع منع أى حالات تعد مع استغلال البعض لمواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورنا ، والحفاظ على أملاك الدولة.



وشملت الحملة الأولى إزالة للتعديات على أراضى بمساحة 400 فدان فى الكيلو 17 بمنطقة علوش شرق بمدينة مرسي مطروح مع ازالة التعديات فى مهدها بمشاركة رجال مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح بالمعدات واللوادر مدعومة بقوة تأمين من رجال الشرطة بمديرية امن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة .

وناشد محافظ مطروح المواطنين بعدم الانسياق وراء اى اعلانات وهمية او بيع للأراضى بدون اى سند قانونى او تقنين اوضاعها وعدم التعدى على اراضى الدولة بدون وجه حق من خلال تقسيمات للاراضى لا أساس قانونى لها.

وأكد المحافظ استكمال حملات ازالة التعديات على اراضى الدولة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التى بدأت الاسبوع الماضى بجميع نطاق مدن المحافظة الثمانية.

إزالة عمارة جديدة على مساحة 400 متر بمنطقة عزبة الأفراد

كما قاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حملة تعديات على أرضى الدولة مع والبناء المخالف بدون تراخيص وذلك لازالة مبنى عمارة جديدة على مساحة 400 متر مربع بمنطقة عزبة الافراد بمدينة مرسى مطروح ، حيث قامت معدات ورجال مجلس مدينة مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى بازالة مبنى العمارة التى يتم انشاؤها حديثا دون أى تراخيص.