محافظ مطروح يقود حملة مرورية للتأكد من تشغيل عداد التاكسي

معتز محمود قاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، حملة مرورية مفاجئة بشوارع مدينة مرسى مطروح ومنطقة الكورنيش للتفتيش على سيارات التاكسي والوقوف على تشغيل العدادات لعدم استغلال أهالي المحافظة وزائري مطروح بأعلى من تسعيرة الأجرة المقررة. وأوقف المحافظ بنفسه…

معتز محمود

قاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، حملة مرورية مفاجئة بشوارع مدينة مرسى مطروح ومنطقة الكورنيش للتفتيش على سيارات التاكسي والوقوف على تشغيل العدادات لعدم استغلال أهالي المحافظة وزائري مطروح بأعلى من تسعيرة الأجرة المقررة.

وأوقف المحافظ بنفسه عدد من سائقي تاكسيات الأجرة، وتحدث مع الركاب من الأهالي والمصطافين على مدى الالتزام بتشغيل العدادات لعدم استغلال سائقي التاكسي لإجراءات زيادة أسعار الوقود والبنزين مع الإقبال المتزايد من المصطافين لمطروح موسم الصيف هذا العام.

وسحب المحافظ 18 رخصة “قيادة وسيارة” لسائقي التاكسيات لمغالاتهم في تسعيرة الأجرة المقررة للمسافة المتفق عليها وعدم تشغيل العداد واستغلال الركاب، وقرر إيقافهم شهر عن العمل.

وطالب من المواطنين وزائري المحافظة عدم السماح لسائقي التاكسي والأجرة باستغلالهم مع الإبلاغ فورا عن أي سائق يستغل أي مواطن، مؤكدًا على وجود أرقام تليفونات إدارة مرور مطروح على كل تاكسي للإبلاغ فورا عن أي استغلال من السائقين.

ووجه محافظ مطروح للعميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح بالمتابعة المستمرة مع تشدد العقوبات على السائقين المستغلين للركاب، بعدم تشغيل العداد مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الكمائن المرورية.

وشدد على مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، والتعامل مع أي موقف طاريء يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.