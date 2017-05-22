محافظ مطروح يقود حملة لإزالة 180 ألف فدان

معتز محمود أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيقود حملات إزالة، الأحد المقبل، حتى نهاية الأسبوع، لتسليم 180 ألف فدان شرق مدينة سيوة ومنطقة المغرة بمدينة العلمين حصة محافظة مطروح من مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، مع إزالة كافة أنواع التعديات علي أراضي الدولة. وأضاف محافظ مطروح أنه س

معتز محمود



أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيقود حملات إزالة، الأحد المقبل، حتى نهاية الأسبوع، لتسليم 180 ألف فدان شرق مدينة سيوة ومنطقة المغرة بمدينة العلمين حصة محافظة مطروح من مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، مع إزالة كافة أنواع التعديات علي أراضي الدولة.



وأضاف محافظ مطروح أنه سيتم بحث أوضاع تقنين المتعدين الذين قاموا بزراعات جادة ومثمرة، والتي لها مصدر ري ثابت طبقًا لقرار وزير الزراعة دون ذلك سيتم إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي التي قامت بوضع شتالات أشجار حديثة، وحيازة الأراضي الزارعية دون استثناء.



جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المدن والهيئات، بحضور اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام والإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة. ووجه محافظ مطروح بإزالة حالتى تعدى علي أراضي ملك هيئة التنمية السياحية بمنطقة باغوش، صادر لها قرار إزالة منذ فبراير 2015. ووجه المحافظ للأجهزة المعنية بعرض قرارات الإزالة قبل التنفيذ، وذلك لمراعاة الجانب الإنساني لبعض المواطنين التي تمتلك مباني مقامة داخل حرم خطوط السكك الحديد لإيجاد بدائل للمباني المخالفة.



وشدد محافظ مطروح بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن استعادة أراضى وضع اليد للدولة وحقوق مواطنيها، مضيفًا أنه لن يضار أي مواطن في عهد السيسى، الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها من أجل مصر والمصريين والعبور إلى المستقبل. وأوضح أنه تم وضع مخطط للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضى الدولة قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، حيث تم التوجية بقيام حملات إزالة يومية للانتهاء من كافة التعديات بكافة مدن المحافظة.