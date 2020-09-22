محافظ مطروح يقرر مراجعة إجراءات السلامة والأمان للمعدات بجميع الملاهي بالمحافظة

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إغلاق الملهى الذي شهد حالات إصابة بعض المواطنين خلال سقوط لعبة الصاروخ بداخله، وكذلك مراجعة السلامة الفنية والأمان لجميع المعدات والأجهزة بجميع الملاهى بالمحافظة، وتحويل شخصين مسئولين عن الملاهى للتحقيق وإحالتهم للنيابة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى السياق ذاته أطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مصابى حادث سقوط لعبة الصاروخ بملاهى في مدينة مرسى مطروح وتقديم مبالغ مالية لهم، وذلك خلال زيارته لهم صباح اليوم الثلاثاء بمستشفى مطروح العام، والبالغ وعددهم 10 مصابين.

8 حالات تماثلت للشفاء بعد إصابتها بكدمات خفيفة

وأوضح محافظ مطروح أن عدد 8 حالات تماثلت للشفاء بعد إصابتها بكدمات خفيفة ،وحالتين جارى تحويل أحدها لمستشفى العلمين والأخرى لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية لمتابعة تقديم العناية الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة و نقل المصابين بالإسعاف دون تحملهم أى مصاريف الانتقال ،مع تقديم كافة أوجه العناية الطبية لباقى المصابين وعدم الخروج إلا بعد الاطمئنان النهائي عليهم.

