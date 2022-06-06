محافظ مطروح يقرر ضبط دراجات البيتش باجي غير المرخصة

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، قرارا بضبط دراجات البيتش باجي التى تعمل بدون ترخيص وبدون لوحات معدنية بكافة شوارع مدينة مرسى مطروح وحجزها بالحضانة الخاصة بحجز المركبات وعدم الافراج عنها إلا عقب إنتهاء فصل الصيف، واستكمال إجراءات الترخيص مع تحديد خط سير للدراجات البيتش باجي المرخصة بالمنطقة الواقعة من غرب كوبرى روميل وحتى متحف روميل.

بالإضافة إلى منع سيرها خارج المنطقة المحددة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، ولتقليل التكدس والازدحام المروري باتجاه غرب الكورنيش، مع تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة وخاصة مع الاقبال السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف. وكلف المحافظ ، إدارة المرور ومجلس المدينة وكافة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يوم السبت الماضى، مقترح تطوير وتوسعة كورنيش مدينة مرسي مطروح بشكل حضارى وجعله منطقة جذب سياحى واستثمارى عالمية ،وذلك بحضور اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعميد محمد البندارى مدير ادارة مرور مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والاستاذمحمد السيد مدير عام ادارة التخطيط والمهندس أيمن عرفه مدير جهاز حماية الشواطئ بمطروح ومديري المديريات والادارات المعنية ومسئولي المكتب الاستشارى.

وتم استعراض تصميمات مشروع التطوير المقترح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ، بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لوضع مقترح تطوير وتوسعة الكورنيش والحرص على الاستغلال الأمثل ومنع حجب رؤية مياه البحر ،مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئحيث أوضح اللواء امون مرتضي ان مقترح التطوير لمسافة ٢كم بحرى الطريق من منطقة ميدان الاسعاف شرقا حتى ميدان البوسيت غربا،والتى روعى فيها الوقوف على أرض الواقع ومعاينة كامل المساحة ومراعاة الدقه مع حصر ورصد كل الاشغالات الموجودة حاليا.

ووضع مقترح لخطوط السير مع توسعة الطريق من ٢ حارة الى ٣ حارات في كل اتجاه ، والاستغلال الأمثل لمسار المشاه في عمل محلات تجارية اسفل الممشى بعدد نحو ٤٠ محل لمسافة ٥٠٠م٢ قابلة للزيادة ويحقق مزيد من الجذب والتسويق من خلال ماركات عالمية (براند)،مع استغلال مناسيب وانحدار الكورنيش حتى مياه البحر، بالاضافة إلى مقترح منطقة يخوت عالمية ومطاعم وقاعات متعددة على المياه ، و مقترح منطقة نافورات مائية مضيئة ومنطقة ألعاب ، مع استقبال الرحلات البحرية لليخوت والوصول الى مطروح عن طريق البحر ، بما يخلق نوع جديد من السياحة ، وبما يوفر عائد اقتصادى للمحافظة ،و استدامة المشروع وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ،والذى سيوفر نحو ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أشار المقترح إلى أنه تمت الدراسة المرورية لعمل التعديلات التى تعمل على مزيد من السيولة والحركة المرورية بالكورنيش ، مع تطوير الميادين وتعديل مسارات عدد من الطرق والشوارع والدوران،وأوضح أن مقترح التطوير من خلال تصميم مرن يتيح مزيد من التعديلات مع إمكانية حوار مجتمعى مع المختصين لعرض كافة الآراء والمقترحات،بالاضافة الى التنسيق اللازم ومناقشة المخطط التفصيلي مع كافة الجهات المعنية للحصول على الموافقات والاعتمادات اللازمة والوصول إلى الصورة الأفضل لمشروع التطوير.