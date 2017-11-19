محافظ مطروح يقرر شراء التمور بأعلى من السعر المقرر

معتز محمود قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قيام مصنع تمور المحافظة بسيوة بشراء التمر بسعر 12 جنيها للكيلو تيسيرا على المزارعين. وجاء قرار المحافظ على هامش زيارته لواحة سيوة فى اطار فعاليات مهرجان التمور بالواحة بعد انحفض سعر الكيلو إلى 9 جنيهات بسبب تثبيت التجار السعر. وتأتى أهمية فعاليات م

معتز محمود

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قيام مصنع تمور المحافظة بسيوة بشراء التمر بسعر 12 جنيها للكيلو تيسيرا على المزارعين.

وجاء قرار المحافظ على هامش زيارته لواحة سيوة فى اطار فعاليات مهرجان التمور بالواحة بعد انحفض سعر الكيلو إلى 9 جنيهات بسبب تثبيت التجار السعر.

وتأتى أهمية فعاليات مهرجان التمور بواحة سيوة كوسيلة في تحقيق الجذب السياحي بالواحة، بالإضافة الي سعادة مزارعي الواحة بارتفاع سعر التمور بعد قيام مصنع تمور المحافظة بشراء كميات كبيرة بأسعار مرتفعة، مطالبين بقيام المصنع باستكمال عمليات الشراء.