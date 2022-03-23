محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الخميس ٢٤ مارس بجميع مدارس المحافظة( طلاب ومعلمين ) عدا سيوة نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط امطار

وفى سياق آخر عقد مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بمطروح اجتماعه الثانى بحضور اللواء خالدشعيب محافظ مطروح وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح و إسماعيل جاتو مدير التعليم العام، ورؤساء مجلس امناء الإدارات التعليمية.

وناقش المجلس خلال جلسته الثاننية عدد من الموضوعات والمقترحات الخاصة بالارتقاء بالعملية التعليمية وحل عدد من المشكلات ،ومنها بدء القوافل التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية بمطروح.

بينما أكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لمنظومة التعليم والارتقاء بها لخدمة أهالي مطروح، والتوسع في إنشاء وتطوير عدد من المدارس من خلال هيئة الأبنية التعليمية لاستيعاب الكثافة الطلابية بعدد من الإدارات التعليمية في 18 مدرسة جار طرحها والعمل بها حاليا

كما وجه محافظ مطروح بتيسير اجراءات الحصول على بيان شهادات النجاح بالادارات التعليمية لسجلات ماقبل عام 2012.