محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس المحافظة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية

رر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة الأحد، بالنسبة للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المحافظة؛ نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وفى سياق آخر افتتح اللواءخالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت مركز الارشاد الزراعى ومكتب التموين المطور…

رر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة الأحد، بالنسبة للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المحافظة؛ نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفى سياق آخر افتتح اللواءخالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت مركز الارشاد الزراعى ومكتب التموين المطور بمركز ومدينة النجيلة في اطار فعاليات احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى ١٠٦ ،يرافقه كلا من النائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره نائبى مجلس النواب والعميد محمد فوزى رئيس مدينة النجيلة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح وحسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة النجيلة

وتم افتتاح مركز الأرشاد الزراعى بالنجيلة.

وأوضح المهندس احمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح أن المركز إنشاء جديد بتكلفة 2.5 مليون جنية بدعم من قطاع الإرشاد الزراعى، -على مساحة 600 متر ليقدم خدمات وندوات تدريبية للمزارعيين وندوات للمراءة البدوية من خلال تنمية المراءة بالمديرية بهدف الاسهام في التنمية الزراعية والثروة الحيوانية بالنحيلة

وأضاف أن المركز يخدم المزارعين على مساحة زراعية نحو ٦١ ألف فدان ونحو ٥٢ ألف رأس أغنام

وتفقد محافظ مطروح اقسام ومكونات المركز من قاعات إرشادية وتدريبية تسع نحو ٥٠ متدربا مع خدمة المجتمع المحلى سواء كفصول محو امية او ندوات توعية ،بالاضافة الى قاعة مركز تدريب المرأة على الصناعات الغذائية، خاصة للمرأة المعيلة.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة من المركز كمركز إشعاعى يخدم اهالي النجيلة وييسر عليهم تقديم مزيد من الخدمات الزراعية للمواطنين والتنسيق مع منحة ايفاد ليعود بالنفع مع حصر كافة الاحتياجات والاجهزة اللازمة والتنسيق مع منحة إيفاد بشان المقترحات المطروحة لتفعيل مزيد من الخدمات الزراعية للاهالي النجيلة

كما تم افتتاح مكتب التموين المطور.

وأوضح حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح المقام بالتعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربي ليخدم نحو ٢٢ ألف مستفيد تموينى ونحو ٦٥٠٠ بطاقة تموينية من خلال عدد ٤ شباك .و١٢ مستودع دقيق ٥ مستودع بوتاجاز ٥ محطة بنزين و٥ مخابز

ووجه محافظ مطروح بعمل لوحات إرشادية للمواطنين للتيسير عليهم وتقديم مزيد من الخدمات اللائقة بسهولة ويسر خاصة فصل بطاقات التموين.



ووجه محافظ مطروح بدراسة عمل حصر للمستحقين غير المستفيدين من الدعم التموينى ،ومتابعة شكاوى المواطنين والرقابة على الاسواق والسلع والصلاحية الغذائية ،وكذلك مخاطبة الاتحاد التعاونى لتلبية مطالب أهالي النجيلة لإنشاء جمعية تعاونية استهلاكية بالنحيلة ،والتنسيق مع مجلس مدينة النجيلة لسرعة توفير عمالة بالمكتب التموينى المطورة



كما ناقش محافظ مطروح مع أهالي النجيلة دراسة مقترحات اقامة مدرسة تمريض بالنجيلة وكذلك مزيد من الخزانات لحصد مياه الأمطار.